Irre Bilder aus Gelsenkirchen – „Ich wohne in der falschen Stadt“

Absolute Gänsehaut in Gelsenkirchen. Am Donnerstag (18. September) geht an der Grothusstraße 5 in Gelsenkirchen mächtig die Post ab.

Hier befindet sich das Vereinshaus Galatasaray Gelsenkirchen, das in diesem Jahr auf Hochglanz herausgeputzt wurde. Was die „Cimbom“-Fans hier beim ersten Champions-League-Auftritt ihres Herzensclubs am Donnerstagabend (21 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt erwartet, ist einzigartig.

Hexenkessel in Gelsenkirchen: „Viel Herzblut“

Zum Saisonstart nahm der Verein Galatasaray Gelsenkirchen seine Mitglieder bei Instagram auf eine Roomtour durch das neu ausgebaute Vereinsheim. „Ihr wisst gar nicht, was hinter den Kulissen alles abläuft, wie viel Herzblut hier drin steckt.“

Und tatsächlich: Was die Gala-Fans hier aufgebaut haben, ist absolut sehenswert. Unzählige Bildschirme, eine Leinwand, DJ-Pult, rot-gelbe Lichtshows und natürlich Getränke und Grill. Ein absolutes Muss für alle Fans des amtierenden türkischen Meisters.

Der Anblick sorgt unter Fußball-Fans für Staunen. „Bin ja jetzt kein Gala Fan, aber das muss immens geil sein, wenn man sich da mit seinen Jungs oder mit Fremden zusammen das Spiel reinzieht und zusammen feiert, in den Armen liegt und jubelt. Das ist auch das was ich am Stadionbesuch so liebe“, so ein leidenschaftlicher Fußball-Fan in den Kommentaren. Ein Galatasaray-Fan, der nicht in der Gegend wohnt, bereut, dass er diesen Fußball-Tempel nicht bei sich um die Ecke hat: „Ich wohne in der falschen Stadt.“ Ein Satz, den man über Gelsenkirchen selten vernommen hat.

„Spart euch die Fahrt nach Frankfurt“

Vor dem Champions-League-Duell bei der Eintracht rührt Gala-Fan Karsten Beilschmidt die Werbetrommel: „Spart euch die Fahrt nach Frankfurt, kommt nach Gelsenkirchen. Die Stimmung ist hier, denke ich mal, genauso gut, wenn nicht gar noch besser.“

Einlass im Vereinshaus Galatasaray Gelsenkirchen ist am Donnerstag um 19 Uhr. Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Galatasaray Istanbul beginnt um 21 Uhr. Wichtiger Hinweis des Vereins: Es sind keine Reservierungen möglich: „Also früh da sein, wer zuerst kommt, sichert sich die besten Plätze!“