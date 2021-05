Gelsenkirchen: Krasse Videos! Anti-Israel-Demo vor Synagoge

Gelsenkirchen. Der Israel-Palästina-Konflikt ist selbst in Gelsenkirchen zu spüren!

Nach den Kampfhandlungen in den vergangenen Tagen zwischen Israel und Palästina haben sich in Gelsenkirchen am Mittwochabend rund 180 Personen zu einer unangemeldeten Demonstration versammelt. Die Menschenmasse zog durch die Stadt in Richtung Synagoge.

Die Polizei musste am Mittwochabend einen unangemeldeten Demo-Zug in Gelsenkirchen stoppen. (Archivbild) Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Gelsenkirchen: Krasse Aufnahmen von Anti-Israel-Demo

Gegen 17.40 Uhr setzte sich die Traube vom Bahnhofsvorplatz spontan in Bewegung. Dabei seien immer wieder antiisraelische Rufe skandiert worden, so die Polizei.

Auf Twitter-Videos, die die Demonstranten vor der Gelsenkirchner Synagoge zeigen, sind antisemitische Ausrufe zu hören.

Judenhass mitten in #Gelsenkirchen vor der #Synagoge. Zeiten, in denen Juden auf offener Straße beschimpft werden, sollten längst überwunden sein. Das ist purer #Antisemitismus, sonst nichts! pic.twitter.com/S98Puxl07N — Zentralrat der Juden in Deutschland (@ZentralratJuden) May 12, 2021

Zahlreiche Einsatzkräfte stoppten den Zug auf Höhe der Gildenstraße/Bahnhofstraße. Auch als die Demo knapp zwei Stunden später aufgelöst wurde, sorgten die Beamten im Bereich der Altstadt weiterhin für Sicherheit. Zwischenzeitlich riet die Polizei Gelsenkirchen über Twitter, den Bereich zu meiden.

(2/2) Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften vor Ort. Bitte meiden Sie den Bereich. #polizei #Gelsenkirchen — Polizei NRW GE (@polizei_nrw_ge) May 12, 2021

Es sei auch ein Schlagstock zum Einsatz gekommen. Warum, erläuterte die Polizei nicht. Verletzt worden sei nach Behörden-Angaben allerdings niemand.

Attacken auf Synagogen und israelische Flaggen in NRW

Bereits in der Nacht zuvor waren israelische Einrichtungen in Symbole in NRW angegriffen worden. Vor Synagogen in Münster und Bonn wurden israelische Flaggen angezündet.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) reagierte: „Wir haben den Schutz an allen herausragenden jüdischen Orten noch einmal erhöht.“ Für alle anderen jüdischen Objekte werde auf Veranlassung von Innenminister Herbert Reul (CDU) „eine aktuelle Beurteilung der Gefährdungslage durchgeführt“. (mb, at, mit dpa)