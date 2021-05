Gelsenkirchen: Aufruhr in der Stadt – 180 Demonstranten ziehen Richtung Synagoge

Gelsenkirchen. Der Israel-Palästina-Konflikt zieht sich bis nach Gelsenkirchen. Am Mittwochabend zogen knapp 180 Personen durch die Stadt in Richtung Synagoge. Die Demo war laut Polizei nicht angemeldet.

Der Auslöser: Die Kampfhandlungen zwischen Israel und Palästina in den vergangenen Tagen, sowie Todesopfer auf beiden Seiten. Der Konflikt spitzt sich zu, auch in Deutschland.

Die Polizei musste am Mittwochabend einen unangemeldeten Demo-Zug in Gelsenkirchen stoppen. (Archivbild) Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Gelsenkirchen: Unangemeldete Demo in Richtung Synagoge

Gegen 17.40 Uhr setzte sich die Traube vom Bahnhofsvorplatz spontan in Bewegung. Dabei seien immer wieder antiisraelische Rufe skandiert worden, so die Polizei.

Zahlreiche Einsatzkräfte stoppten den Zug auf Höhe der Gildenstraße/Bahnhofstraße. Auch als die Demo knapp zwei Stunden später aufgelöst wurde, sorgten die Beamten im Bereich der Altstadt weiterhin für Sicherheit. Zwischenzeitlich riet die Polizei Gelsenkirchen über Twitter, den Bereich zu meiden.

(2/2) Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften vor Ort. Bitte meiden Sie den Bereich. #polizei #Gelsenkirchen — Polizei NRW GE (@polizei_nrw_ge) May 12, 2021

Es sei auch ein Schlagstock zum Einsatz gekommen. Warum, erläuterte die Polizei nicht. Verletzt worden sei nach Behörden-Angaben allerdings niemand.

Mehr zu dem Konflikt:

Attacken auf Synagogen und israelische Flaggen in NRW

Am Dienstagabend soll eine Männer-Gruppe in Münster vor einer Synagoge in Münster eine israelische Flagge verbrannt haben. In Bonn wurde am Dienstagabend der Eingangsbereich einer Synagoge durch Steine beschädigt. Ein Anwohner hatte nach Polizeiangaben die Beamten gerufen, da mehrere jüngere Erwachsene den Synagogen-Eingang attackierten und mit „Feuer“ auf dem Gehweg hantierten.

Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hat sich in den vergangenen Tagen zugespitzt. Militante Palästinenser feuerten nach Angaben der israelischen Armee bislang gut 1000 Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel ab. Die israelische Luftwaffe reagierte mit Angriffen auf Ziele in dem abgeschotteten Küstengebiet. Auf beiden Seiten gab es Todesopfer. (mb mit dpa)