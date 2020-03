Gelsenkirchen: Dämlichster Straftäter der Stadt lässt sich ausgerechnet HIER erwischen

Gelsenkirchen. Mit offenem Haftbefehl, Marihuana in der Unterhose und vom Navigationssystem fehlgeleitet, ist ein 25-Jähriger am Samstag über einen Zaun der Polizei in Gelsenkirchen geklettert.

Der Einstieg auf das Polizeigelände am Wildenbruchplatz in Gelsenkirchen gegen 21.30 Uhr blieb von den Beamten natürlich nicht unbemerkt, die den Gelsenkirchener ins Polizeigewahrsam brachten.

Mann aus Gelsenkirchen lässt sich von Polizei ausgerechnet hier erwischen

Bei seiner Durchsuchung stießen die Einsatzkräfte auf geringe Mengen Marihuana, das sie beschlagnahmten.

Da gegen den Mann außerdem ein Haftbefehl mit einer Haftdauer von 80 Tagen vorlag und er die ersatzweise geforderte Geldstrafe von 800 Euro nicht zahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (fb)