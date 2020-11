Gelsenkirchen: Mann kauft Paletten von Nikoläusen – und hat nur ein Ziel

Gelsenkirchen: Diesen Dezember verteilt Chris Gehrke einmal mehr Hunderte Schoko-Nikoläuse in der Stadt. (Symbolbild)

Gelsenkirchen. Seit mehreren Jahren macht Chris Gehrke aus Gelsenkirchen mit seinen vorweihnachtlichen „Nikolauspaten“-Aktionen Schlagzeilen.

2013 verteilte Gehrke erstmals bis zu 600 Schoko-Nikoläuse an Menschen in Gelsenkirchen, die sonst in den Wochen vor dem Fest der Liebe womöglich leer ausgegangen wären. DER WESTEN berichtete bereits im Vorjahr über die jährliche Aktion. Und auch im Corona-Jahr 2020 will Gehrke die Tradition aufrecht erhalten.

Gelsenkirchen: Chris Gehrke verteilt Hunderte Schoko-Nikoläuse

„Offiziell starte ich am 4. Dezember mit dem Verteilen“, teilte Gehrke gegenüber DER WESTEN mit. Und die Zahl der Nikoläuse hat sich sogar fast verdoppelt: Statt 600 Schoko-Weihnachtsmänner hat der Gelsenkirchner in diesem Jahr satte 1.080 Stück bestellt!

„Tatsächlich werde ich jedoch nur 800 Stück verteilen können, da die Kosten teilweise von mir selbst getragen werden“, merkt er an. „Selbstverständlich gibt es jedes Jahr eine Hand voll Personen, die mich hierbei finanziell unterstützt, jedoch ist die Unterstützung in diesem Jahr viel weniger. Dennoch bin ich dankbar um alle, die diese Aktion ermöglichen.“

Ein Grund für die fehlende Unterstützung in diesem Jahr ist zweifellos die Corona-Krise, die auch Gehrkes eigenes Leben dramatisch beeinflusste.

Corona hat Clown Gehrke seinen Job gekostet

Denn Gehrke verdiente seinen Lebensunterhalt mit Bühnen- und TV-Auftritten als „Clown Pepe“. Doch derartige Veranstaltungen sind in Pandemie-Zeiten undenkbar. „Durch Corona habe ich meinen Job als Clown und Schauspieler verloren“, erzählt er im Gespräch mit DER WESTEN, „aber nicht die Freude daran, anderen Menschen etwas Gutes zu tun.“

„Anderen Menschen geht es schlechter als mir, das wusste ich bereits vor Corona“, so Gehrke. „Jedoch wird es einem noch mehr bewusst, wenn man sich auf den Straßen Deutschlands umschaut. Menschen wohnen auf der Straße, können nicht nach Hause, können nicht sagen: 'He, ich ruhe mich heute auf der Couch aus.'“

Vor allem das Schicksal von Kindern aus bedürftigen Familien bewegt den Gelsenkirchner. Diese seien auf die Essensausgaben der Tafeln angewiesen, weil das Geld in der Familie dafür nicht ausreicht. „Dieses Jahr werden es einige mehr sein als in den Jahren zuvor, denn viele Menschen haben aktuell zu kämpfen“, sagt Gehrke. „Mehr als ich! Und deswegen bin ich auch in diesem Jahr mit der Aktion wieder dabei.“

Hierhin will Gehrke die Nikoläuse liefern

In diesem Jahr will Gehrke insgesamt zehn Ziele in Gelsenkirchen mit Schoko-Nikoläusen beliefern: verschiedene Obdachlosenheime, aber auch das Mutter-Kind-Haus, das Frauenhaus und die Tafel. Die Aktion soll drei Tage lang bis zum 7. Dezember laufen.

Auf eine reibungslose Durchführung der berührenden Geste habe die Corona-Pandemie keine Auswirkungen, so Gehrke. „Der Abstand kann eingehalten werden und selbstverständlich trage ich eine Maske dabei. Ob es denn bei allen Anlaufstellen so problemlos ablaufen wird, weiß ich natürlich nicht. Wir hoffen das Beste und wünschen allen einen schönen Nikolaus und schöne Weihnachtstage.“ (at)