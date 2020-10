Gelsenkirchen: Nach dem Fund der hochexplosiven Chemikalien rückte Polizei und Feuerwehr mit Spezialkräften an.

Gelsenkirchen: Hochexplosive Chemikalien in Wohnung entdeckt – Einsatz brandgefährlich

Gelsenkirchen. Am Freitagmittag befanden sich Einheiten der Feuerwehr Gelsenkirchen im Gefahrstoffeinsatz in Resse.

Im Rahmen einer Wohnungsräumung in Gelsenkirchen haben Vermieter und ein Bekannter von ihm in der Wohnung eines Verstorbenen Glasbehälter mit einer hochexplosiven Chemikalie entdeckt. Der Feuerwehr Gelsenkirchen zufolge handelte es sich um hochexplosive Pikrinsäure.

Großeinsatz der Feuerwehr Gelsenkirchen

Der Vermieter und ein Bekannter räumten die Wohnung des verstorbenen Mieters in der Hedwigstraße aus, als sie plötzlich auf eine Vielzahl von Behältern stießen, die vermutlich unbekannte Chemikalien beinhalteten.

Dem Bekannten, ein Freiwilliger Feuerwehrmann, kam die Sache seltsam vor, sodass die beiden Männer gegen 12.35 Uhr den Notruf der Feuerwehr wählten. Aufgrund der unklaren Lage schickte die Feuerwehr Einheiten der Wache Buer.

Nachdem die Feuerwehrleute vor Ort die Wohnung erkundet hatten, war schnell klar, dass sie Unterstützung von Spezialkräften benötigen würden. Schließlich bestand der Verdacht, dass sich in mindestens zwei der Fläschen getrocknete Pikrinsäure befand. Diese ist in diesem auskristallisierten Zustand hochexplosiv.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Wetter in NRW: Unwetter im Anmarsch! Wetterdienst mit heftiger Warnung für das Ruhrgebiet

NRW: Hausarztpraxen völlig überlastet – „Frage der Zeit, bis wir zusammenbrechen“

NRW: Mafia-Prozess mit nächstem Corona-Aufreger – Verteidiger spricht plötzlich von „Superspreader-Event“

NRW: Polizei hält Mercedes an – hinter dem Rücksitz machen sie diese gefährliche Entdeckung

-------------------------------------

Also rückten Kräfte der Bundespolizei sowie der sogenannten Analytischen Taskforce der Feuerwehr Dortmund an. Erste Analysen bestätigten den Verdacht schnell. Feuerwehrsprecher Carsten Jost sagte, dass die Substanz ungefähr 100 Gramm betragen habe.

Während sich die Experten des Entschärfungsdienstes Gedanken zu der Bergung der hochexplosiven Säure machten, begannen die Dortmunder Feuerwehrmänner parallel mit der Analyse der anderen unbekannten Stoffe. Sie wiesen einige Säuren und andere Chemikalien nach, von denen jedoch keine direkte Gefahr ausgingen. Währenddessen wurden drei Mehrfamilienhäuser evakuiert.

---------------------

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

------------------------

>>> Gelsenkirchen: Mann nach Spaziergang geschockt – „Da läuft etwas falsch in Gelsenkirchen“

Sprengung am Abend

Gelsenkirchen: Die kontrollierte Sprengung erfolgte noch am Abend. Foto: Feuerwehr Gelsenkirchen

Die Pekrinsäure, welche bereits bei leichter Erschütterung explodieren kann, musste schnell fachgerecht entsorgt werden. Gegen Erschütterung geschützt, brachte ein Polizist die beiden Glasfläschen in einen druckfesten Spezialanhänger. So brachten die Einsatzkräfte die hochexplosive Fracht auf ein freies Feld an der Bergackstraße. Dort wurden die Behälter gegen 20.30 Uhr kontrolliert gesprengt.

Warum sich die Substanzen in der Wohnung befanden, sei noch unbekannt. Der Einsatz war um 22 Uhr beendet und die Bewohner, der drei evakuierten Mehrfamilienhäuser konnten schließlich wieder in ihre Wohnungen zurück. Die weniger gefährlichen, gefundenen Säuren und anderen Chemikalien sollen in der kommenden Woche entsorgt werden. (fb, nk)