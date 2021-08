Bundestagswahl in Gelsenkirchen: Gibt es wieder einen AfD-Schock wie 2017?

Wenn in Gelsenkirchen Bundestagswahl ist, dann macht die SPD das Rennen. Seit 1949 gilt das so. Die Stadt ist eine sichere SPD-Hochburg.

Das wird höchstwahrscheinlich auch 2021 so bleiben, doch ein besonderes Augenmerk wird man auch überregional auf das Abschneiden der AfD richten.

Die Bundestagsabgeordneten aus Gelsenkirchen, mit Wahlkreisgewinner Markus Töns (Mitte), daneben Irene Mihalic und Dr. Marco Buschmann. Foto: picture alliance / Michael Kappeler/dpa | Michael Kappeler, Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopres, IMAGO / Jens Schicke, IMAGO / Hans Blossey

Bundestagswahl in Gelsenkirchen 2021: Hochburg für die SPD, aber die AfD gräbt Wählerstimmen ab

Seit Gründung der Bundesrepublik schickt die Stadt Gelsenkirchen SPD-Männer als direkt gewählte Abgeordnete in den Bundestag. Markus Töns ist der sechste in der Reihe und folgte 2017 mit 38,3 Prozent auf Joachim Poß.

Poß, der die Stadt 37 Jahre lang zuerst in Bonn und dann in Berlin vertrat, war auch der bekannteste Wahlkreisgewinner bislang aus Gelsenkirchen, führte sogar mal als Interimslösung von August bis Oktober 2010 die SPD-Bundestagsfraktion.

Der ehemalige Landtagsabgeordnete Töns, ein leidenschaftlicher Europäer, sitzt für die SPD im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Nun tritt der 57-jährige Politikwissenschaftler zum zweiten Mal für den Bundestag an. Im Vergleich zu Poß musste Töns herbe Stimmverluste hinnehmen. Holte sein Vorgänger auch in schwachen SPD-Jahren absolute Mehrheiten, reichte es für Töns nur zu 38,3 Prozent.

Das reichte zwar deutlich zum Wahlkreis-Sieg, aber besonders das überraschend starke Abschneiden der AfD mit 17 Prozent bei den Zweitstimmen schmerzte die Sozialdemokraten. Auch AfD-Kandidat Jörg Schneider konnte 16,9 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Gelsenkirchen: Alle Parteien mit Abgeordneten im Bundestag vertreten

Bis zum Ableben der Linke-Politikerin Ingrid Remmers Anfang August sowie dem Ausscheiden des CDU-Politikers Oliver Wittke aus dem Bundestag (er legte sein Mandat zum 30. April 2021 nieder) war Gelsenkirchen in allen Bundestagsfraktionen mit Abgeordneten vertreten.

Meine Wahlkreiskollegin Ingrid Remmers von der @Linksfraktion ist verstorben. Jeder weiß, dass es nicht viel gab, bei dem wir einig waren. Aber sie hat sich für das eingesetzt, was sie für richtig hielt. Möge sie in Frieden ruhen, mögen ihre Angehörigen und Freunde Trost finden. — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) August 10, 2021

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, die Polizeibeamtin Irene Mihalic, ist seit 2013 im Bundestag. Die 44-Jährige zog über die Landesliste der Grünen in Parlament ein. Vor ihrer Politik-Karriere wurde sie bekannt als Polizistin der Reality-TV-Sendung „Achtung Kontrolle – Einsatz für die Ordnungshüter“ auf Kabel Eins. An ihrer Seite war ihr damaliger Kollege und späterer Ehemann Dennis Melerski zu sehen.

Auch in #Gelsenkirchen trauern wir um @Ingrid_Remmers. Zusammen mit den anderen demokratischen Abgeordneten hat sie sich für unsere Stadt eingesetzt. Ruhe in Frieden… https://t.co/DHZfKkvpWP — Irene Mihalic (@IreneMihalic) August 9, 2021

Auch die Gelsenkirchener FDP ist im Bundestag prominent vertreten: Dr. Marco Buschmann ist seit Oktober 2017 Erster Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion. Bereits von 2009 bis 2013 war der Jurist erstmals im Bundestag. Nachdem die Liberalen aus dem Parlament flogen, kämpfte der 44-Jährige als Generalsekretär der NRW-FDP und als Bundesgeschäftsführer erfolgreich für einen Wiederaufbau der Partei.

Über die AfD-Landesliste zog auch der 57-jährige Jörg Schneider in den Bundestag ein. Der Wirtschaftsingenieur ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales sowie im Ausschuss für Gesundheit.

----------------------

Die Bundestagswahl im Ruhrgebiet:

----------------------

Gelsenkirchen: Zwei neue Kandidatinnen zur Bundestagswahl 2021

Neben den oben erwähnten bisherigen Bundestagsabgeordneten schicken CDU und Linke neue Bewerber ins Rennen bei der Bundestagswahl 2021.

Für Die Linke tritt die 51-jährige Berufspädagogin Ayten Kaplan an. Die Christdemokraten stellen die 27-jährige Diplom-Fachwirtin Laura Rosen zu Wahl.

----------------------

Mehr über Gelsenkirchen:

Die Großstadt hat 259.000 Einwohner.

Überregional bekannt ist die Stadt durch den Traditionsverein FC Schalke 04 und die Bergbau-Vergangenheit („Stadt der 1000 Fackeln“).

Neben der Veltins-Arena ist die Zoom Erlebniswelt eine beliebte Sehenswürdigkeit.

Im Jahr 2020 hatte Gelsenkirchen mit 14,9 Prozent die höchste Arbeitslosenquote in Deutschland.

Oberbürgermeisterin ist seit 2020 die Sozialdemokratin Karin Welge.

----------------------

Bundestagswahl in Gelsenkirchen: Hier kannst du die Briefwahl beantragen

Den Antrag auf Briefwahl kann man auch online stellen. Hierzu benötigst du die Sicherheitsnummer auf deiner Wahlbenachrichtigung. Sie steht oben rechts auf der Rückseite der Benachrichtigung. Der Online-Antrag ist ab Mitte August über diese Seite der Stadt Gelsenkirchen möglich.

Alternativ kann man sich auch den Antragsvordruck dort herunterladen, ausdrucken und bei der Stadt Gelsenkirchen abgeben oder in einem verschlossenen Umschlag frankiert an die Stadt schicken.

Zudem kann man den Antrag in einer der beiden Wahlscheinstellen in der Horster Straße 6 oder in der Ebertstraße 11 (Atrium des Hans-Sachs-Hauses) von Montag, den 30. August, bis Freitag, den 24. September, persönlich stellen und direkt die Stimme abgeben.

Bundestagswahl in Gelsenkirchen: Wann kommt die Wahlbenachrichtigung?

Die Wahlbenachrichtigungen werden etwa sechs Wochen vor der Wahl am 26. September 2021 per Post verschickt.