Neuer Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen – mit besonderem Adventskalender

Die Buersche Adventsmarkt geht in die zweite Runde: Vom 4. bis 14. Dezember 2025 lädt der neue Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen auf der Domplatte Jung und Alt ein, sich in Weihnachtsstimmung zu versetzen.

Neben einem erweiterten Programm wird die St. Urbanus-Kirche erneut festlich illuminiert. Die Innenstadt schmückt sich zudem ab dem 21. November mit Tannenbäumen und strahlenden LED-Sternen. Dazu gibt es einen besonderen Adventskalender.

Neuer Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen verlängert

Thomas Jablonski, stellvertretender Leiter des Referats Wirtschaftsförderung, ist begeistert: „In diesem Jahr verlängern wir den Markt und schaffen ein stimmungsvolles Erlebnis in der gesamten Buerschen Innenstadt.“ Insgesamt erwarten die Besucher 13 Hütten mit kulinarischen Klassikern wie Bratwurst und heißem Punsch. Zum ersten Mal gibt es auch Gebäck und vegane Spezialitäten. Für Geschenkideen stehen vier Handwerkshütten bereit – perfekt für das Kaufen von Last-Minute-Präsenten.

++ Wichtige Warnung zum Weihnachtsmarkt Essen-Steele – Besucher merken es vor Ort direkt ++

Eine besondere Charity-Hütte wird von wechselnden Ehrenamtlichen betrieben. Auch das Bühnen- und Kinderprogramm überzeugt erneut. Christoph „Kiki“ Klug, der den Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen organisiert, erklärt: „Wir bieten eine tolle Mischung aus Attraktionen für Groß und Klein. Kinder können Stockbrot backen oder sich im Fahrgeschäft austoben, während Live-Musik die Erwachsenen begeistert.“

Besonderer Adventskalender auf Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen

Dafür sorgen Bands wie etwa die Dublinskis, Boat People und Rainer Migenda auf der Bühne neben der rot angestrahlten St. Urbanus-Kirche. Der Markt öffnet donnerstags und freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags bis 23 Uhr und an Sonntagen schon ab 11 Uhr. Montag, 8. Dezember, bleibt der Markt geschlossen, doch von Dienstag bis Freitag bietet er ab 16 Uhr Highlights für alle Besucher.

Und die ganze Innenstadt erstrahlt bereits ab 21. November – 255 Nordmanntannen stehen bereit, geschmückt mit 5.100 Kugeln. In diesem Jahr sollen auch die Hochstraße und Seitenstraßen festlich beleuchtet werden.

Mehr Themen:

Als weiteres Highlight verbindet der Adventskalender Einzelhändler mit den Besuchern: Vom 1. bis 24. Dezember gibt es jeden Tag Gewinne. Engel verteilen Lose zwischen 16 und 18 Uhr, die in teilnehmenden Geschäften eingelöst werden können. Zu den Heiligen Drei Königen lockt ein großer Gewinn. Händler können sich noch bei Christoph Klug melden.

„Wir sind einen großen Schritt weiter als letztes Jahr“, betonen Thomas Jablonski und Kathrin Foremny. Der Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen soll weiterhin gemeinsam mit lokalen Akteuren stetig weiterentwickelt werden.