Gelsenkirchen: Frau geht am See spazieren – auf einmal muss sie DAS mitansehen

Gelsenkirchen. Eine Begegnung der richtig üblen Art hatte eine Frau aus Gelsenkirchen am Mittwochabend.

Die 42-Jährige ging am Berger See in Gelsenkirchen-Buer spazieren. Plötzlich wurde sie von einem Unbekannten angesprochen.

Gelsenkirchen: Exhibitionist belästigt Frau

Gegen 18.10 Uhr stand der Mann plötzlich vor der Frau aus Gelsenkirchen und holte seinen Penis hervor.

Die 42-Jährige war schockiert und rief laut um Hilfe, woraufhin der Exhibitionist die Flucht ergriff und sich in Richtung Schloss Berge davonmachte.

Die betroffene Gelsenkirchenerin beschreibt den Übeltäter so: Er war etwa 1,75 Meter groß und trug eine schwarze Jacke und eine Mütze. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Wenn du Hinweise zu dem Unbekannten geben kannst, melde dich bitte bei der Polizei unter 0209 365-7112 oder 0209 365-8240. (jg)