Gelsenkirchen: Kult-Kneipe senkt massiv die Preise – DAS steckt dahinter

Seit Corona hat sich die Gastronomie stark gewandelt. Während des Lockdowns mussten die Restaurants geschlossen bleiben, Personal suchte sich andere Jobs und auch nach der Wiedereröffnung zog es nicht mehr so viele Gäste in die Lokale.

Grund dafür sind auch die spürbaren Preissteigerungen. Gefühlt wird das Schnitzel oder die Pommes fast jährlich teurer. Doch in Gelsenkirchen geht Kader Gül, der Betreiber der Kult-Kneipe „Dorfkrug“, nun genau den umgekehrten Weg. Denn im April 2025 sind die Speisen in dem Lokal in der Marienstraße 4 in Gelsenkirchen-Buer plötzlich deutlich günstiger.

Gelsenkirchen: „Dorfkrug“ holt Speisekarte aus 2015 zurück

Durch den Ukraine-Krieg, Inflation und Energie-Krisen mussten die Gastronomen ihre gestiegenen Preise auf die Kunden übertragen. Seit der Corona-Pandemie hab sich daher das Verhalten der Kunden deutlich verändert. „Früher hatten wir am Wochenende bis 3 oder 4 Uhr auf, heute schließen die Lokale in Gelsenkirchen leider schon um 22/ 23 Uhr, weil kein Gast mehr so spät kommt“, erklärt Kader Gül im Gespräch mit DER WESTEN.

Um für die Gäste immer wieder neue Anreize zu bieten, lassen sich der 54-Jährige und sein Team regelmäßig neue Angebote einfallen. Und in diesem Jahr erwarten die Besucher im „Dorfkrug“ anlässlich des zehnjährigen Jubiläums etwas ganz Besonderes. Denn zehn Monate lang gibt es im Monatsrhythmus ein neues Angebot. Ab dem 1. April gibt es eine neue Speisekarte – oder besser gesagt eine alte Speisekarte, nämlich die aus dem Jahr 2015.

Beliebte Gerichte deutlich günstiger

Auf die Dauerbrenner Schweinshaxe mit Sauerkraut und Kartoffelpürree, der Gourmetteller mit Currywurst und Pommes oder das Jägerschnitzel müssen die Gäste natürlich nicht verzichten. Viel besser: die Gerichte gibt es zum alten vergünstigten Preis.

„Ich habe mich selbst bei manchen Preisen erschrocken, als ich auf die alte Speisekarte geschaut habe!“, gibt Kader Gül gegenüber DER WESTEN zu und muss lachen. Und weiter: „Früher war der Beilagensalat im Preis enthalten, heute müssen wir ihn extra berechnen, weil es wirtschaftlich sonst nicht machbar ist.“

In Gelsenkirchen-Buer ist die Kultkneipe „Dorfkrug“ für ihre Schweinshaxe bekannt. Foto: privat

Zum Vergleich: Die Haxe, die selbst dem Profikoch Mike Süsser sehr gut schmeckte und wofür der „Dorfkrug“ unter anderem im Jahr 2021 in der Kabel-1-Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ den ersten Platz belegte, kostet regulär 20,90 Euro. Im April gibt es sie zum Preis von 14,90 Euro. Das Jägerschnitzel ist rund fünf Euro günstiger und liegt preislich bei 12,90 Euro – inklusive Beilagensalat!

Außerdem bietet das April-Angebot eine Chance auf ein Dauer-Comeback für bereits aussortierte Gerichte wie die Kalbsleber und Steak. „Wenn es gut angenommen wird, werden wir es vielleicht wieder integrieren“, erklärt der Betreiber. Ein paar Ausnahmen gebe es aber, wie etwa zu Heimspieltagen des FC Schalke 04, bei Veranstaltungen oder an Ostern. Da gelte die reguläre Speisekarte wieder.

Wenn sich Kader Gül zum 10. Geburtstag etwas wünschen dürfte, dann wäre es Folgendes: „Ich wünsche mir für die Gastronomie an sich, dass die Menschen verstehen, dass wir nach wie vor nicht doppelt so teuer sind. Es gab zwar Anpassungen, aber bei uns kann man zum Beispiel auch nur mal auf ein Bier vorbeikommen. Einfach damit in Buer mal wieder mehr los ist.“