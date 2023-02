Gelsenkirchen: Brief sorgt für Aufregung bei den Anwohnern – „Hab den Scheiß auch bekommen“

Aufregung in Gelsenkirchen! Die Menschen im Stadtteil Bulmke-Hüllen bekamen kürzlich ein Schreiben der Stadt Gelsenkirchen zugeschickt. Die Nachricht: Im Bereich der Kleingartenanlage an der Florastraße wird eine Weltkriegsbombe vermutet, die Anwohner müssten im Ernstfall evakuiert werden.

Jetzt hat sich dieser Verdacht bestätigt!

Bombenentschärfung in Gelsenkirchen

Am heutigen Freitag (17. Februar) soll es gegen 13.30 Uhr mit der Entschärfung losgehen, heißt es in dem Brief, der in einer lokalen Facebook-Gruppe geteilt wurde. Kurz darauf bestätigte die Stadt auch offiziell die geplante Entschärfung – und offenbar wird diese deutlich aufwendiger ausfallen als zunächst gedacht.

Es geht um eine amerikanische Zehn-Zentner-Fliegerbombe. Die Stadt hatte zunächst mit einem kleineren Sprengkörper gerechnet.

„Das hat zur Folge, dass der Evakuierungsradius deutlich vergrößert werden musste“, schreibt die Stadt. „Statt der zunächst 470 betroffenen Personen werden etwa 6.500 Anwohnerinnen und Anwohner den Bereich verlassen müssen.“

Auswirkungen auf ÖPNV

In den Kommentaren auf Facebook macht sich Frust breit. „Hab den Scheiß auch bekommen, weil sie ja doch größer ist“, schreibt ein Nutzer. „Mal schauen, wie lange das wieder dauert.“ Eine weitere Userin klingt fast schon resigniert: „Ich hatte das Vergnügen bereits im Dezember und heute auch schon. Kann man nicht ändern.“

Bis 11 Uhr vormittags muss die Evakuierung laut Stadt abgeschlossen sein. Auch auf den Straßenverkehr haben die Maßnahmen Auswirkungen: „Von den Durchgangsstraßen werden die Florastraße, die Bulmker Straße und die Hohenzollernstraße gesperrt. Davon ist auch der Öffentliche Personennahverkehr betroffen.“