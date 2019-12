Gelsenkirchen: Bombe gefunden! Evakuierung abgeschlossen +++ Entschärfung startet +++ Bahnverkehr eingestellt

Etwa 4000 Anwohner müssen am Mittwoch in Gelsenkirchen evakuiert werden.

Gelsenkirchen. Am Mittwoch wird eine Bombe in Gelsenkirchen entschärft. Wie die Stadt am Mittwochmorgen mitteilte, habe sich der Verdacht bestätigt, dass es sich an der Freytagstraße in Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen eine Fliegerbombe handele.

Die Evakuierung hat gegen 9.20 Uhr begonnen. Die Entschärfung sollte jeden Moment beginnen, teilte die Stadt am Mittag per Twitter mit.

„Die Evakuierung ist abgeschlossen“, schreibt die Stadt dort. Ein Hubschrauber prüfe nun, ob sich niemand mehr im betroffenen Bereich befindet. Die Entschärfung soll dann um kurz nach 13 Uhr starten.

Ab 12.45 Uhr fahren dann keine Bahnen mehr im betroffenen Gebiet.

Die Stadt bat im Vorfeld Anwohner, das Evakuierungsgebiet zu verlassen. Rund 4000 Menschen sind davon betroffen. Außerdem werden einige Straßen und Wege gesperrt.

++ UPDATE Fliegerbomben-#Entschärfung #Gelsenkirchen++ Die Evakuierung ist abgeschlossen! Ein Hubschrauber prüft, ob alle weg sind. Die Entschärfung startet zwischen 13–13:15 Uhr. Ab ca. 12:45 Uhr fahren keine Bahnen mehr, bis die Bombe entschärft ist: https://t.co/oPuDkYsNRJ pic.twitter.com/L4yLJitxyo — Stadt Gelsenkirchen (@_Gelsenkirchen_) December 4, 2019

„Das Graben wird durch stark eindringendes Wasser erschwert. Wir wissen auch noch nicht, ob die Bombe eventuell leer ist oder noch einen Zünder hat“, hieß es von Stadtsprecher Martin Schullmann noch am Dienstag.

Gelsenkirchen: Anwohner werden in Turnhalle untergebracht

Das Gebiet um den Wildenbruchplatz wird am Mittwoch dann bis 12 Uhr evakuiert, 4000 Anwohner sind davon betroffen. Die Entschärfung soll um 14 Uhr starten. Während der Evakuierung werden die betroffenen Anwohner in der Turnhalle des Friedrich-Gauß-Gymnasiums untergebracht Adresse: Hammerschmidtstraße 13, 45888 Gelsenkirchen.

Diese Stellen sind morgen ebenfalls nicht erreichbar:

Betriebshof Gelsendienste an der Wickingstraße

Kundeninfo und Friedhofsbüro an der Wickingstraße

Feuerwache 1

Polizeirevier Süd

GeKita

Straßen Nrw

Die Dienststellen erreichst du ab 11 Uhr dann nicht mehr. Die Zulassungsstelle ist nicht betroffen, aber der Parkplatz liegt im Radius. Dort kannst du am Mittwoch nicht parken.

Auf dem Bild siehst du, ob du von der Evakuierung in Gelsenkirchen betroffen bist. Foto: Stadt Gelsenkirchen

Achtung: Auch der Bahnverkehr in Gelsenkirchen ist betroffen. Informiere dich auf der Seite der Deutschen Bahn, ob du betroffen bist.

Bei Fragen kannst du dich an das Ordnungsamt Gelsenkirchen wenden. Telefon: 0209/ 169-3000

Gelsenkirchen: Müll wird später abgeholt

Sollte es sich wirklich um eine Fliederbombe handeln, wird der Müll im betroffenen Bereich in Gelsenkirchen später abgeholt. Die Abfall-Sammlung startet schon um 6 Uhr. Ist deine Tonne später aber noch voll, wird der Müll einen Tag später abgeholt. (ldi)