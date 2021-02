Gelsenkirchen: Teenie schlägt Kontrolleur zu Boden – Polizei ergreift ihn in Schalke

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen sind Jugendliche brutal auf einen Bogestra-Kontrolleur (59) losgegangen.

Teenager haben einen U-Bahn-Kontrolleur in Gelsenkirchen niedergeschlagen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Blickwinkel

Am Dienstagnachmittag hat der Mann die Jugendlichen gemeinsam mit seiner Kollegin an einer U-Bahn-Station in Gelsenkirchen-Schalke kontrollieren wollen, als es plötzlich brutal wurde.

Gelsenkirchen: Jugendliche schlagen U-Bahn-Kontrolleur nieder

Weil die Jugendlichen sich laut Polizei Gelsenkirchen „äußerst respektlos“ verhielten, hat der 59-Jährige von seinem Hausrecht Gebrauch machen wollen. Er forderte die Jugendlichen auf, die Station zu verlassen.

--------------------------------

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

--------------------------------

Das machte einen Jugendlichen wütend. Er bäumte sich gegen den Kontrolleur auf und versetzte ihm einen heftigen Schlag. Der 59-Jährige ging dadurch zu Boden und verletzte sich leicht. Die Teenager flüchteten anschließend vom Tatort.

+++ Gelsenkirchen: Betrügerin zockt Mann ab – jetzt fahndet die Polizei mit Fotos nach ihr +++

Die alarmierten Polizeibeamten fahndeten umgehend nach den Angreifern. Zwei von ihnen, 15 und 16 Jahre alt, schnappten die Beamten in einem Mehrfamilienhaus in der Liboriusstraße.

Die Jugendlichen griffen den 59-Jährigen in einer U-Bahn-Station in Gelsenkirchen an. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Blickwinkel

Sie mussten die Beamten zur Feststellung ihrer Personalien auf die Wache begleiten und wurden dann an die Eltern übergeben.

+++ NRW: „Grubenhelden“ mahnt Essener Unternehmen wegen Nachahmung ab – doch die Inhaber schlagen jetzt zurück +++

Gelsenkirchen: Polizei kündigt Konsequenzen für die Teenager an

Der 59-jährige Kontrolleur wurde unterdessen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

--------------------------------

Mehr Themen aus Gelsenkirchen:

--------------------------------

Die Jugendlichen müssen nun mit Konsequenzen für ihr Handeln rechnen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen der Polizei Gelsenkirchen dauern an. (vh)