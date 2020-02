Gelsenkirchen: Erschreckende Bilder von Kinderarmut im Ruhrgebiet – „Das kann man nicht hinnehmen“

Gelsenkirchen. „Es ist höchste Zeit, dass man das, was brennt, in die Gesellschaft rüberbringt“, erklärt Peter Liedtke entschieden. Als Inititator und Kurator hat der Fotograf aus Gelsenkirchen das Fotoprojekt „Parallelwelten - Fotoarbeiten zur Kinderarmut“ ins Leben gerufen. Gezeigt werden die eindrücklichen Bilder ab dem 6. Februar im Wissenschaftspark Gelsenkirchen.

„Wir versuchen Menschen wach zu rütteln. Bilder können Menschen emotionalisieren“, sagt Liedtke. Fernab von Armutsstatistiken wolle er mit der Ausstellung in Gelsenkirchen erreichen, dass die Bevölkerung die Situation nicht einfach hinnimmt. Menschen sollen laut werden und zum Handeln gebracht werden, macht der Fotograf deutlich.

Gelsenkirchen: Diese Bilder zur Kinderarmut sollen wachrütteln

Und so hat er im vergangenen Jahr ein Foto-Projekt ausgerufen. Fotografen sollten sich mit starken Bildern bewerben. Insgesamt zeigen 16 Fotografen 121 Fotografien. Auch ein Gymnasium aus Köln wird die Ausstellung um eigene Arbeiten ergänzen.

Uwe Weber hat Jugendliche auf ihren „Spielplätzen“ in Bruckhausen begleitet. Foto: Uwe Weber

Zu sehen sein wird beispielsweise eine alleinerziehende Mutter aus Berlin, die selbst noch fast ein Kind ist. Oder Bilder aus dem Frauenhaus in Herne. Auch die Gegenüberstellung von armen und reichen Familien in Mülheim ist Teil der Ausstellung, ebenso Jugendliche in Duisburg-Bruckhausen oder Szenen aus einer Flüchtlingsunterkunft.

Auch wird Soziale Arbeit in einem privaten Verein sowie kirchliches Engagement gezeigt.

Stefan Kalscheid fotografierte in einer Flüchtlingsunterkunft. Foto: Stefan Kalscheid

Dass das Ruhrgebiet und speziell das nördliche Ruhrgebiet oder die Emscherregion besonders von Armut betroffen ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Gelsenkirchen steht an der Spitze eines traurigen Rankings der NRW-Städte, die von Armut betroffen sind. Ist bundesweit jedes fünfte Kind arm, liegt der Anteil in Gelsenkirchen wesentlich höher. Jedes dritte Kind (38,5 Prozent) tappt laut Bertelsmann-Studie (2016) in die Armutsfalle.

Oft handle es sich um vererbte Armut. Deshalb war es dem Initiator auch wichtig, nicht nur Einblicke in die heutige Zeit zu gewähren, sondern auch ältere Aufnahmen zu zeigen. So sind historische Bilder aus dem Gleisdreieck Duisburg dabei, aber auch eine Obdachlosensiedlung aus den 1980ern ist darunter.

Eine junge Frau in Berlin ist Mutter geworden. Foto: Tamara Eckhardt

Peter Liedtke selbst hatte sein Atelier lange Zeit direkt im Armutsquartier, lebte Tür an Tür mit Bedürftigen. „Das Ruhrgebiet liegt mir besonders am Herzen“, so der Künstler. Er fordert politische Verantwortung. „Das kann man nicht hinnehmen“, sagt er entrüstet.

Foto: Selina Pfruener

Foto: Achim Pohl

Foto: Achim Pohl

Foto: Sehriban Gezer / Hoelderlin Gymnasium

Foto: Tamara Eckhardt



Foto: Catharina Tews

Foto: Guntram Walter

Foto: Uwe Weber

Foto: Robert Willaert

Foto: Andre Zelck



Foto: Yolanda vom Hagen

Foto: Harald Hoffmann

Foto: Eva-Maria Horstick

Foto: Stefan Kalscheid

Foto: Brigitte Kraemer



Foto: Frank Bruno Napierala

Foto: Jürgen Nobel



Diese Fotografen stellen ihre Arbeiten im Wissenschaftspark Gelsenkirchen aus:

Tamara Eckhardt

Robert Freise

Yolanda vom Hagen

Harald Hoffmann

Eva-Maria Horstick

Stefan Kalscheid

Brigitte Kraemer

Frank Bruno Napierala

Jürgen Nobel

Selina Pfrüner

Achim Pohl

Catharina Tews

Guntram Walter

Uwe Weber

Roland Willaert

Andre Zelck

Schülerinnen des Hölderilin Gymnasiums Köln

Mit dem Fotoprojekt liefere er keine Lösung, wolle aber aufrütteln. Besonders erfreut habe ihn auch, dass parallel zur Ausstellung auch eine wissenschaftliche Diskussion stattfindet. Am 6. Februar veranstaltet das Institut Arbeit und Technik (IAT) der Westfälischen Hochschule eine Tagung zum Thema „Kinderarmut im Ruhrgebiet - Ursachen und Lösungsmöglichkeiten“.

Hier kannst du die Ausstellung zur Kinderarmut in Gelsenkirchen sehen: