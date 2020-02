Gelsenkirchen: Bernd Stelter bricht Auftritt ab – weil keiner...

Bernd Stelter bricht seinen Auftritt in Gelsenkirchen vorzeitig ab.

Weiberfastnacht in Gelsenkirchen läuft nicht wie geplant! Am Abend wird im Festzelt auf der Königwiese in Gelsenkirchen-Buer gefeiert. Auftreten soll Bernd Stelter, doch der bricht vorzeitig ab.

Man hätte denken können, das Motto des Abend sei: „Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt“. Dabei hatte das Festkomitee des Gelsenkirchener Karnevals alles so schön geplant.

Gelsenkirchen: Abend voller Überraschungen

Zunächst sagte Sänger Jürgen Milski seine Teilnahme ab. Er sollte am Ende mit Tim Toupet auftreten und die richtige Partystimmung in die Bude bringen.

Sitzungspräsident Hans-Georg Scheinsberg war krank und konnte bei der Sitzung nicht dabei sein. Wie die „WAZ“ berichtet, sprang seine Tochter Alexandra als Moderatorin des Abends ein.

Und dann bricht Bernd Stelter seinen Auftritt auch noch vorzeitig ab. Aber aus einem ganz nachvollziehbaren Grund: Das Publikum hörte einfach nicht zu!

Stelter verlässt vorzeitig die Bühne

Die Stimmung war richtig ausgelassen, nach dem Einmarsch der Gesellschaften und den Tanzeinlagen der Gruppe „Icon“ des KC Astoria und der Großen Garde des KC Grün Weiß Resse.

Stelter hatte einen Redebeitrag vorbereitet und schon hinter der Bühne gehofft, dass die Leute ihm überhaupt zuhören würden, wie die „WAZ“ berichtet.

Stelter lässt es mit drei Liedern gut sein

Nachdem er mehrmals um Ruhe bat, verkürzte er sein Programm, sang drei bekannte Lieder und verließ die Bühne und das Zelt.

Schon mehrmals sind Versuche einen Redner bei der wilden Weiberfastnachtsfete erfolgreich auf die Bühne zu schicken, fehlgeschlagen.

