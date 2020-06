Gelsenkirchen: Bauarbeiter bekommen keinen Lohn – dann fassen sie einen irren Plan

In Gelsenkirchen haben zwei Arbeiter, die auf ihren Lohn warteten, einen heftigen Entschluss gefasst. (Symbolbild)

Gelsenkirchen. Bei zwei Arbeitern auf einer Baustelle in Gelsenkirchen muss die Verzweiflung wegen der fehlenden Auszahlung ihres Arbeitslohns wirklich groß gewesen sein…

Am Dienstagnachmittag sind Feuerwehr und Polizei zu einem größeren Einsatz in der Altstadt von Gelsenkirchen ausgerückt. Denn die beiden Arbeiter waren bereit, für ihren Lohn bis ans Äußerste zu gehen.

Gelsenkirchen: Männer klettern auf Baukran

Ärger wegen fehlerhafter oder verspäteter Lohnzahlungen ist für einige Arbeitnehmer sicher nichts Neues. Doch was tun, wenn der Arbeitgeber sich einfach weigert, den Lohn überhaupt zu bezahlen?

Zwei Männer aus Leverkusen, die als Arbeiter auf einer Baustelle in Gelsenkirchen tätig waren, fanden auf diese Frage eine äußerst heftige Antwort. Der 28- und 36-Jährige waren am Dienstag gegen 13 auf einen Baukran geklettert und forderten die Zahlung ihres Lohns – andernfalls wollten sie sich in die Tiefe stürzen.

-----------------------------

Mehr aus Gelsenkirchen:

Gelsenkirchen: Frau prügelt auf Nachbarin ein – kleine Tochter muss alles mit ansehen

Gelsenkirchen: Rettungskräfte wollen Frau versorgen – dann hetzt ihr Freund seinen Hund auf die Retter

-----------------------------

Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Baustelle weiträumig ab und zog Verhandlungsexperten zu der verzwickten Situation hinzu. Doch die Männer gaben nicht auf und verharrten stundenlang in ihrer gefährlichen Position.

Entspannung der Situation erst am Abend

Das Drama zog sich noch bis in den Abend: Erst gegen 19.35 Uhr entschieden sich die beiden Leverkusener, vom Kran zu steigen. Der Abend endete damit jedoch nicht für sie.

-----------------------------

Weitere News:

Netto: Riesen-Ärger bei Netto – der Grund ist DIESER Preis

Recklinghausen: Sportschütze erschießt Nachbarn im Hinterhof – nun gibt es DIESE neuen Infos

Markus Lanz (ZDF): Diesen Eklat hat keiner mitbekommen! „Das hatten wir so noch nie“

-----------------------------

Die beiden Männer wurden in Polizeigewahrsam gebracht und müssen für ihre hartnäckige Lohnforderung nun mit einem Strafverfahren rechnen. Für die Einsatzdauer kam es auf der Sellhorststraße und der Ringstraße zu Verkehrsstörungen. (dav)