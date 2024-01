Gelsenkirchen: Endlich ist es so weit! Beliebtes Restaurant hat wieder geöffnet

Sei es nach dem Feierabend, nach einem Heimspiel im Schalke-Stadion oder für einen gemütlichen Wochenendabend mit Freunden – es gibt doch immer einen Anlass für einen netten Restaurantbesuch. In Gelsenkirchen haben viele Anwohner bereits ihre Favoriten.

Ein beliebtes Lokal machte zu Jahresbeginn jedoch überraschend zu. Allerdings nicht für lange – denn nun gibt es frohe Kunde.

Gelsenkirchen: Beliebtes Lokal wieder geöffnet

Mit selbstgemachten Cevapcici, einer Portion Pommes mit Mayo oder Ketchup und einem saftigen Lammkotelett kann man so manchen Gelsenkirchener glücklich machen. Genau diese Spezialitäten lassen sich auf der Speisekarte des „Balkan Grills“ finden. Pünktlich am 1. Januar 2024 verkündete das beliebte Lokal auf Facebook jedoch: „Die Filiale in Gelsenkirchen auf der Bochumerstra0e 103 ist derzeit geschlossen.“

Doch keine Sorge, auch nach zwölf Jahren haben die Inhaber noch lange nicht genug. Als Grund für die Schließung nannten sie einen Umzug innerhalb der Pottstadt. Die genaue Adresse konnte ebenfalls bereits verraten werden: Schalkestraße 81. Doch der Termin für die Wiedereröffnung war zu diesem Zeitpunkt noch ungewiss. Aber dann die freudige Nachricht: Seit dem 20. Januar stehen die Türen für die alte und neue Kundschaft an der neuen Adresse wieder offen.

Und das ist noch nicht alles. Zusätzlich sollen sich die Gäste auf eine „erweiterte Speisekarte“ sowie eine verbesserte Location mit „mehr Platz, mehr Komfort, mehr Balkan Grill“ freuen können.