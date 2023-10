Gelsenkirchen: Bäckerei-Mitarbeiter trauen ihren Augen nicht – plötzlich steht ER vor ihnen

Promi-Alarm in Gelsenkirchen! Die Stadtbäckerei Gartenbröcker versorgt das Ruhrgebiet schon seit über 200 Jahren mit ihren Leckereien. Das Unternehmen hat seine Wurzeln im Gelsenkirchener Stadtteil Hessler und ist stets bekannt für Qualität, Frische und Vielfalt des Backwarenangebotes. Jetzt allerdings sorgt sie mit einem unerwarteten Besuch für Aufsehen!

Die Bäckerei überrascht ihre Community mit einem aufregenden Facebook-Post. Prominenter Besuch in der Backstube in Gelsenkirchen! Damit hat wohl keiner gerechnet.

Gelsenkirchen: „Alles Atze“-Star in der Bäckerei Gatenbröcker

In einem aktuellen Facebook-Post zeigen sich zwei Mitarbeiterinnen der Bäckerei Gatenbröcker in Gelsenkirchen stolz mit einem Prominenten Arm. Es handelt sich um Norbert Heisterkamp! Man kennt ihn vor allem aus den Filmen „7 Zwerge“ an der Seite von Otto Waalkes und „Alles Atze“ mit Comedian Atze Schröder. Der 62-Jährige Schauspieler stammt gebürtig aus dem Bottroper Stadtteil Kirchhellen. Gestartet hat er seine Karriere als Stuntman in dem heute bekannten Movie Park und Freizeitpark „Fort Fun“. Weiter ging es dann mit diversen Nebenrollen in zahlreichen Fernsehserien wie „SK-Babies“, „Balko“ und „Doppelter Einsatz“. Außerdem spielte er auch in einigen Kinofilmen mit. Seinen Durchbruch hatte er dann als Atzes Kumpel „Harry Möller“ in der Comedyserie „Alles Atze“ an der Seite von Atze Schröder und als „achter Zwerg“ in „7 Zwerge – Männer allein im Wald“.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Norbert Heisterkamp begeistert Mitarbeiterinnen

Auf Facebook postet die Bäckerei Gatenbröcker den freudigen Besuch des Schauspielers. Es sei eine riesige Überraschung für die Mitarbeiterinnen gewesen. Sie haben sich riesig gefreut, als er auf einmal vor der Theke stand.

Nach freundlichen Gesprächen gab es noch ein gemeinsames Bild für die Erinnerung. Das freudige Lächeln auf dem Foto spricht für ein tolles Aufeinandertreffen. Auch andere User freuen sich in der Kommentarspalte und berichten nur von nettem Kontakt mit Heisterkamp : „Ist ein netter !“ , „Oh ja, sehr sympathisch und freundlich!“.