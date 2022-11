Gelsenkirchen: Traditions-Unternehmen muss mehrere Filialen schließen – „Die Lage ist ernst“

Die Inflation lässt aktuell niemanden kalt. Während Kunden mit den steigenden Produkt-Preisen in den Supermärkten, in Drogeriegeschäften und anderen Läden immer mehr zu kämpfen haben, trifft es auch die Einzelhändler hart.

Einige Firmen hat die Preis-Explosion schon in die Knie gezwungen. Nun hat es auch ein Traditionsunternehmen in Gelsenkirchen getroffen! Nach rund 200 Jahren ist plötzlich Schluss. Kunden aus Gelsenkirchen werden es bemerken, denn für ein beliebtes Alltagsprodukt werden sie bald deutlich weitere Wege in Kauf nehmen müssen, wie die „WAZ“ berichtet.

Gelsenkirchen: Neun Filialen werden geschlossen

Die Hiobsbotschaft verkündet nun die Bäckerei-Kette Gatenbröcker. Das Familien-Unternehmen hätte vieles versucht – von der Einschränkung der Öffnungszeiten, über die Reduzierung des Back-Sortiments bis hin zur Kürzung der Produktionszeiten. Doch all diese Versuche waren nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, die bitteren Folgen unvermeidbar.

Neun Filialen müssen demnach bis zum Stichtag 31. Dezember aufgegeben werden. Und das nicht nur in Gelsenkirchen, sondern auch in Gladbeck und Herten-Westerholt, teilt die „WAZ“ mit. Erst im September wurde der Standort an der Karnaper Straße in Essen für immer geschlossen, nun steht der Bäckerei-Kette eine regelrechte Schließwelle bevor.

Kunden der Bäckerei müssen ihre Brötchen und andere Backprodukte künftig also andernorts besorgen.

Gelsenkirchen: Kostenexplosion hat Bäckerei schwer getroffen

Wer im Supermarkt zuletzt nach Mehl oder Butter suchte, dem dürften die gestiegenen Preise bereits ins Auge gesprungen sein. Für die Händler sind sie zum Teil nicht mehr tragbar – und führen jetzt, wie im Fall der Bäckerei-Kette Gatenbröcker zu drastischen Konsequenzen.

Noch mehr News:

Doch das sei nicht der einzige Grund für die Filial-Schließungen gewesen. Welche weiteren Gründe Geschäftsführer Christian Leben anführt und was mit den Mitarbeitern der Geschäfte passieren wird, das liest du bei der „WAZ„.