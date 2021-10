Gelsenkirchen: Auto fährt in Straßenbahn – Zwei Menschen verletzt

Gelsenkirchen. Schock in Gelsenkirchen!

Am Sonntagnachmittag krachte ein Autofahrer in eine vorbeifahrende Straßenbahn. Bei dem Unfall in Gelsenkirchen wurden zwei Menschen verletzt.

Gelsenkirchen: Auto rast in Straßenbahn

Um 15:35 Uhr ging ein Notruf bei der Leitstelle der Feuerwehr Gelsenkirchen ein. Wenige Momente zuvor war ein Pkw auf der Kurt-Schumacher-Straße mit der vorbeifahrenden Straßenbahn der Linie 302 kollidiert.

Einige Minuten später machten sich die Einsatzkräfte vor Ort an dem Fahrzeugwrack zu schaffen. Mithilfe von einem hydraulischen Rettungsgerät verschafften sich die Feuerwehrleute Zugang zum Fahrzeuginneren.

Dort wurden durch den Aufprall zwei Insassen eingequetscht. Die Verletzten mussten aufwendig aus dem demolierten Auto befreit werden. Dazu mussten die Beamten der Feuerwehr das Autodach sowie einige Blechteile entfernen. Schließlich gelang es die Frau und den Mann aus dem Wrack zu hieven. Beide Betroffenen mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Gelsenkirchen: Verkehr zunächst beeinträchtigt

Die Ermittlungen der Polizei in Gelsenkirchen dauern weiterhin an. Noch sei nicht klar, wie es zu dem Aufprall kommen konnte.

Der Verkehr sowie die Straßenbahnlinie 302 waren für ein paar Stunden gesperrt. In der Zeit wurden die Autoteile von der Kreuzung entfernt. (neb)