Gelsenkirchen: Autofahrer gerät mit Paketboten in Streit – kurzerhand beschließt er, ihn zu überfahren

In Gelsenkirchen sorgte der Streit zwischen zwei Männern und dessen heftige Konsequenzen für Aufsehen!

Die Polizei in Gelsenkirchen musste sich am Donnerstag, 22. Dezember mit der erschreckenden Tat eines Autofahrers befassen.

Gelsenkirchen: Mann fährt Paketboten an

So mancher kann sich beim Autofahren so richtig in Rage versetzen. Während sich die meisten allerdings im Stillen über andere Verkehrsteilnehmer aufregen, trieb es ein Mann in Gelsenkirchen zum Äußersten.

Laut Polizei habe er sich am Donnerstag, 22. Dezember, mit einem Paketboten gestritten. Nach einigen Anfeindungen holte der Mann zu einer erschreckenden Tat aus und fuhr den Paketboten mit seinem Auto an. Dieser konnte sich nur mit einem Sprung auf die Motorhaube retten. Dabei zerbrach die Frontscheibe des Wagens. Ins Krankenhaus wollte der Geschädigte allerdings nicht.

Dem Täter gelang es in der Zwischenzeit zu fliehen. Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung ein und stellte denn Fahrer schließlich an der Saarbrücker Straße in Rotthausen. Die Ermittlungen zu dem Halter des Fahrzeugs und dem Fahrer dauern an. Aus diesem Grund stellten Beamten das Fahrzeug zwecks Spurenauswertung sicher.