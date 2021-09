Gelsenkirchen: Dieses hässliche Phänomen treibt Anwohner derzeit zur Weißglut – Polizei bittet um Hilfe

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen treibt sich derzeit ein Unbekannter herum, der die Anwohner zur Weißglut treibt – und wie!

Denn in Gelsenkirchen haben die Bürger momentan mit einem Täter zu tun, der in Schalke, Schalke-Nord, Bismarck und Bulmke-Hüllen sein Unwesen treibt und Reifen aufschlitzt. So auch in der Nacht von Montag auf Dienstag.

Gelsenkirchen: Unbekannter schlitzt nachts Autoreifen auf

In den Ortsteilen Schalke, Schalke-Nord, Bismarck und Bulmke-Hüllen in Gelsenkirchen läuft derzeit ein Unbekannter rum, der sich einen Spaß daraus macht, Autoreifen aufzuschlitzen.

Mittlerweile seien unter dem Profil des bislang Unbekannten 20 Straftaten eingegangen, so die Polizei.

Gelsenkirchen: Ähnliche Vorfälle gab es Mitte September

Zuletzt hatte die Polizei mit ähnlichen Vorfällen in der Nacht vom zehnten auf den elften September in Horst zu tun und in der Nacht vom 14. auf den 15. September in Buer.

In Gelsenkirchen haben es die Anwohner derzeit mit einem Unbekannten zu tun, der Autoreifen zersticht. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Andre März

Dass die Reifen beschädigt sind, sei wegen der kleinen Einstichlöcher zunächst nicht zu erkennen, warnt die Polizei. Außerdem würde die Luft aufgrund der kleinen Löcher nur langsam entweichen.

Gelsenkirchen: Polizei bittet Anwohner Reifen zu überprüfen

Aufgrund der aktuellen Lage bittet die Polizei die Anwohner darum, die Reifen vor der anstehenden Fahrt erst einmal zu prüfen. Dies soll verhindern, dass es zu Unfällen kommt.

Die Ermittlungen laufen derzeit noch. Bei weiteren Hinweisen zur Tat bittet die Polizei unter den folgenden Nummern um Mithilfe: