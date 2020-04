Gelsenkirchen: Anwohner hören mehrere Explosionen – unglaublich, was die Polizei entdeckt

Gelsenkirchen: Anwohner haben in der Nacht zu Ostermontag mehrere Explosionen gehört. Es rückte die Polizei an. (Symbolbild)

Gelsenkirchen. Schrecken in der Nacht zu Ostermontag!

Anwohner in Gelsenkirchen-Heßler wurden gegen 0.55 Uhr aus dem Schlaf gerissen, als sie plötzlich mehrere Explosionen hörten.

Gelsenkirchen: Mehrere Explosionen jagen Schrecken ein

Experten des Kampfmittelräumungsdienstes rückten in der frühen Nacht zu Montag in Gelsenkirchen an, nachdem ein 31-Jähriger die Polizei alarmiert hatte. Er hatte im Uferbereich eines Kanals an der Wallstraße eine Plastiktüte mit Munitionsteilen unter anderem von Panzer- und Sprenggranaten gefunden.

Daraufhin sprengten die Beamten das Kriegsmaterial auf einem nahegelegenen Feld am Lehrhovebruch, um es unschädlich zu machen. Es kam zu drei Explosionen in der Zeit zwischen 0.55 und 1.15 Uhr.

Polizei leitet Ermittlungen ein

Verletzt wurde durch die Explosionen niemand. Auch Sachschaden gab es nicht. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu dem ungewöhnlichen Fund auf. (nk)