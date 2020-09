Gelsenkirchen: Anrufer berichten von Explosion in Wohnung – zwei Menschen verletzt

Gelsenkirchen. Es waren dramatische Anrufe, die am Sonntagmittag bei der Feuerwehr in Gelsenkirchen eingingen. Zeugen berichtet von einer Explosion in deren Folge in einer Wohnung im Stadtteil Gelsenkirchen-Ückendorf ein Feuer ausgebrochen war.

Mehrere Löschfahrzeuge machten sich sofort auf den Weg zur Unglücksstelle. Vor Ort trafen die Helfer auf zwei Verletzte. Inzwischen ist bekannt, was zu dem Feuerball in der Wohnung geführt hat.

Die Feuerwehr Gelsenkirchen am Einsatzort. Foto: Feuerwehr Gelsenkirchen

Gelsenkirchen: Explosion schockt Anwohner

Für die Anwohner in Gelsenkirchen muss es ein angsterregender Anblick gewesen sein. Nach einem Knall stand die Wohnung in der Ückendorfer Straße plötzlich in Flammen. Entsprechend dramatisch klangen die Anrufe, die bei der Feuerwehr gegen 13.45 Uhr eingingen.

---------------------

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeister ist Frank Baranowski (CDU)

------------------------

Die Retter schickten unmittelbar zwei komplette Löschzüge zum Ort des Unglücks. Dort identifizierte die Feuerwehr auch schnell die Ursache für den Brand.

Zwei Personen schwer verletzt

So war in der Küche der Wohnung zunächst ein Topf in Brand geraten. Als die beiden Bewohner (beide 23) den Brand vermutlich mit Wasser löschen wollten, kam es zu einer Verpuffung.

Das Paar wurde verletzt. Beide zogen sich schwere Brandverletzungen an Armen und Füßen zu, sowie eine Rauchgasvergiftung. Sie wurden mit Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

------------------------

Mehr aus Gelsenkirchen:

Gelsenkirchen: Mann sieht DAS in der Innenstadt und kann es nicht glauben – „Was ist nur...?“

Gelsenkirchen: Grundschüler schauen aus dem Fenster – und müssen Ekeliges mitansehen

Gelsenkirchen: Mann geht durch Unterführung – und entdeckt plötzlich DAS: „Perlen vor die Säue“

------------------------

Die Feuerwehr konnte den Brand glücklicherweise schnell löschen, so dass die Flammen nicht auf andere Wohnungen übergriffen. Für die Zeit des Rettungseinsatzes war die Ückendorfer Straße bis etwa 15 Uhr komplett gesperrt. (dav)