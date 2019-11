Gelsenkirchen: Anna Smaczny seit Monaten vermisst – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Gelsenkirchen. Seit Monaten wird Anna Smaczny (35) aus Gelsenkirchen vermisst. Nun vermeldete die Polizei am Dienstagabend, dass ein Verdächtiger festgenommen wurde.

Anna Smaczny verschwand am Wochenende des 22. und 23. Juni spurlos in Gelsenkirchen. Zuletzt hieß es von der Polizei, dass ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen sei.

Weitere Details zu dem Verdächtigen, was ihm vorgeworfen wird oder über den Verbleib von Anna Smaczny gab es am Dienstagabend nicht. Nähere Auskünfte zur Festnahme will die Staatsanwaltschaft Essen am Mittwoch geben.

Gelsenkirchen: Anna Smaczny verschwunden – Mann festgenommen

Zuletzt wurde im August auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Essen Abfall in einem Müllbunker nach Beweismitteln für ein mögliches Gewaltverbrechen durchsucht.

Am 25. Juni teilte die Polizei erstmals mit: Anna Smaczny hat am Wochenende zuvor ihr gewohntes Lebensumfeld plötzlich verlassen. „Sie war plötzlich weg und keiner wusste, wo sie ist“, so ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen.

Die Polizei veröffentlichte Fotos der Gesuchten. Die öffentliche Fahndung wurde am Dienstagabend nach Vermeldung der Festnahme noch nicht zurückgezogen.

Im August hatten die Ermittler dann neue Ermittlungsansätze, eine neue Spur in Krefeld tat sich auf.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro für sachdienliche Hinweise, die zum Auffinden der Vermissten führen, ausgelobt.

Wir berichten weiter ... (jg)