Gelsenkirchen: Ampel in Innenstadt verschandelt – du wirst nicht glauben, was sie bei Grünlicht anzeigt

Kunst oder Rebellion? In Gelsenkirchen tauchten am Mittwoch über Nacht plötzlich neue Ampellichter auf. Anstatt dem simplen grünen Licht gab es an vier Ampeln in Gelsenkirchen-Rotthausen plötzlich eine ganz bestimmte Pflanze zu sehen.

Gelsenkirchen: Unbekannte kleben DAS auf Ampellichter

Beamte der Polizei Gelsenkirchen machten am Mittwochmorgen in Rotthausen im Kreuzungsbereich Mechtenbergstraße/Am Dahlbusch eine überraschende Entdeckung.

Denn die Ampeln vor Ort waren mit Klebeband und schwarzem Lack so manipuliert, dass das grüne Ampelzeichen ein Cannabisblatt schmückte.

In Gelsenkirchen gab es statt grünen Licht eine Graspflanze an vier Ampeln. Foto: Polizei Gelsenkirchen

Statt der grünen Ampelfarbe blinkten auf vier Ampeln Graspflanzen für Autofahrer auf.

Gelsenkirchen: Polizei mit ernstem Appell

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nun die unbekannten Ampelrandalierer, stellt klar: „Das ist kein Spaß, sondern Sachbeschädigung.“

Auch Zeugen, die die Tat bemerkt haben, werden gesucht. Hinweise an die Polizei Gelsenkirchen unter 0209/365 8112 oder 0209/365 8240.