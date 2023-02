Gelsenkirchen: Gewalt-Exzess erschütterte die Stadt – jetzt folgen sieben Festnahmen

Es waren brutale Szenen, die sich Ende Dezember 2022 in der Altstadt von Gelsenkirchen abgespielt haben. Eine Gruppe Männer schlug und trat zwei junge Männer (21, 28) am Heinrich-König-Platz krankenhausreif. Die Opfer rangen danach im Krankenhaus um ihr Leben (DER WESTEN berichtete).

Nun hat die Polizei Gelsenkirchen die Täter geschnappt. Und dafür musste sie ihre Fühler sehr weit ausstrecken.

Gelsenkirchener Polizei nimmt Schlägertrupp fest

Nach dem Tötungsdelikt am 26. Dezember 2022 hatte die Polizei eine Mordkommission eingerichtet und in verschiedene Richtungen ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Essen ordnete Hausdurchsuchungen an. Zwölf Wohnungen durchsuchten die Beamten.

Dafür fuhren sie sogar bis nach Niedersachsen, nach Delmenhorst, Osnabrück und Bremen raus, um dort unter anderem Büroräume unter die Lupe zu nehmen. Beweise wurden gesichert und die Staatsanwaltschaft erließ gleich mehrere Haftbefehle. Am Dienstag, den 14. Februar, konnten die Ermittler dann endlich zugreifen und sieben Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 30 Jahren festnehmen.

Gewalttat in der Altstadt

Ein Rückblick zum 26. Dezember. Es war Montagabend und kurz vor 20.00 Uhr, als die zwei Männer aus Marl im Alter von 21 und 28 Jahren vor einem Imbiss an der Ebertstraße standen. Plötzlich ging eine Gruppe Männer auf sie los und griff an.

Sie schlugen zu und traten auf die Opfer ein. Dann machten sie sich mit mehreren Autos aus dem Staub. Der Notarzt kümmerte sich um die Verletzten, die in akuter Lebensgefahr schwebten. Anschließend ging es für sie gleich ins Krankenhaus.

Die Polizei richtete die Mordkommission ein, die nun nach den Festnahmen der Tatverdächtigen weiter ermittelt. Noch sind die Hintergründe der Tat offen. Kannten sie ihre Opfer? Was hatte den Angriff ausgelöst?