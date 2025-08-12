Tragödie vor Aldi in Gelsenkirchen! Frau stirbt bei schlimmen Unfall

Tragischer Unfall am Dienstagvormittag (12. August) in Gelsenkirchen. Eine 84-jährige Frau wurde auf dem Aldi-Parkplatz eines Discounters an der Dessauerstraße von einem Lkw erfasst.

Die Seniorin war mit ihrem Rollator unterwegs, als sie gegen 9.55 Uhr angefahren wurde. Sie verstarb noch am Unfallort.

Tödlicher Unfall auf Aldi-Parkplatz in Gelsekirchen

Die Polizei Gelsenkirchen forderte für die Ermittlungsarbeiten ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Bochum an. Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar, aber erste Untersuchungen wurden eingeleitet. Die Behörden versuchen, Informationen zum Zustand des Fahrers und den Umständen vor Ort zu sammeln.

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden, wenn sie den Unfall in Gelsenkirchen beobachtet haben.

