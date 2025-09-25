Gelsenkirchen bangt um traditionelle „Weihnachtswelt“ – Adriano fehlt Geld und Hilfe

Kennst du Adriano Gobbo? Nein? Dann solltest du ihn unbedingt kennenlernen! Der gebürtige Italiener zaubert jedes Jahr um Weihnachten herum den Menschen ein Lächeln ins Gesicht mit „Adrianos Weihnachtswelt“ in Gelsenkirchen.

Doch dieses Jahr hat er Schwierigkeiten mit der Finanzierung. Und auch Helfer sind rar gesät. Was da los ist und wie du helfen kannst, erfährst du bei uns.

Gelsenkirchen bangt um traditionelle „Weihnachtswelt“ – Adriano muss alles aus eigener Tasche finanzieren

Es fing alles ganz klein an. Vor 10 Jahren startete Adriano seine Weihnachtswelt in einem Hinterhof von Gelsenkirchen. Mit den Jahren wurde diese zauberhafte Aktion immer größer. Letztes Jahr sollen bis zu 10.000 Besucher dabei gewesen sein.

Dabei gingen rund 3.000 Bratwürstchen, 1.000 Liter Glühwein, 500 Liter Kakao und mehr drauf. Doch Adriano nimmt keinen Eintritt für seine kleine Weihnachtswelt, die inzwischen den gesamten großen Hinterhof füllt. Zudem gibt es noch ein Haus mit rund 100 Quadratmetern, in dem kleine Züge fahren. Und natürlich jede Menge Weihnachtsdeko mit allem, was dazugehört (hier mehr zu der Weihnachtswelt).

Finanziert wird das Ganze unter anderem durch Spenden, die die Besucher vor Ort abgeben können. Doch das reicht längst nicht aus. Die letzten drei Jahre gab es finanzielle Unterstützung durch das Bezirksforum West in Gelsenkirchen. Hier können kleine Unternehmer oder Organisationen Geld für ihre Projekte erhalten. Doch das fällt dieses Jahr weg. Und so muss Adriano seinen kleinen, zauberhaften Weihnachtsmarkt komplett aus eigener Tasche bezahlen – plus die Spenden, die er vor Ort sammeln kann.

DER WESTEN hat mit dem 74-Jährigen gesprochen und er sagt: „Ich bin ein alter Hase, ich kämpfe, bis es nicht mehr geht.“ Doch das teure Hobby kostet ihn nach eigenen Angaben durchschnittlich 500 bis 600 Euro jeden Monat, nicht nur zur Weihnachtszeit. Denn Adriano ist das ganze Jahr über mit seiner Weihnachtswelt beschäftigt und bastelt mit viel Liebe und Herz daran.

So kannst du „Adrianos Weihnachtswelt“ unterstützen

Die Besucher fahren zum Teil 200, 300 Kilometer, um „Adrianos Weihnachtswelt“ in der Essener Straße 94 in 45899 Gelsenkirchen zu erleben, erzählt er uns. Kein Wunder, gibt es bei ihm doch „nur Liebe“, wie er selber sagt. Dieses Jahr läuft das weihnachtliche Event wahrscheinlich vom 25. November bis Heilig Abend.

Adriano macht anderen Menschen gerne eine Freude. Vor allem freut er sich immer über die Kinder, die zu ihm kommen und leuchtende Augen haben. Und das sollte nicht an der Finanzierung scheitern. Wenn auch du Adriano unterstützen möchtest – ob per Spende oder mit tatkräftiger Hilfe beim Aufbau – dann kannst du dich bei ihm persönlich unter folgender Telefonnummer melden: 0163 / 207 61 97.