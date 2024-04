Gelsenkirchen: Kurz vor AC/DC auf Schalke! Mega-Event sprengt alle Dimensionen

AC/DC, Taylor Swift, Rammstein. Sie alle kommen dieses Jahr nach Gelsenkirchen, um ihre Fans in der Veltins-Arena in Ekstase zu bringen. Dazu können sich die Menschen im Ruhrgebiet noch auf eine Reihe von Party-Events auf Schalke freuen. Und auch Monster Trucks (mehr hier >>>), Football und Biathlon gibt es 2024 in der Veltins-Arena zu sehen.

Ganz nebenbei wird in der Schalker Multifunktionsarena natürlich auch noch Fußball gespielt. Noch kämpft der FC Schalke 04 dort um den Klassenerhalt, bevor sich im Sommer bei der EM 2024 die ganz großen Stars in Gelsenkirchen messen. Zu diesem Anlass soll ein Weltrekord auf Schalke aufgestellt werden.

Gelsenkirchen: Weltrekord auf Schalke!

England, Spanien, Italien, Portugal. Gelsenkirchen kann sich bei der EM 2024 auf den Auftritt zahlreicher Fußball-Künstler freuen. Bevor Cristiano Ronaldo, Harry Kane und Co. jedoch ihr Können unter Beweis stellen, wird auf Schalke ein anderer Künstler sein Können zeigen.

Dabei handelt es sich um Christian Nienhaus, der am 5. Mai, also rund zwei Wochen vor den Auftritten von AC/DC, ein mächtiges Vorhaben auf Schalke in die Tat umsetzen will. Seinem Plan zufolge soll an diesem Tag das größte Bild der Welt entstehen. Dazu will der Künstler Fußball-Juniorenteams aus allen teilnehmenden Nationen auf eine 12.000 Quadratmeter große Leinwand schicken. Die Kicker sollen auf seine Anweisung hin, historische Fußball-Spielzüge nachstellen. Jede Nation bekommt dabei eine eigene Farbe, die kontinuierlich über einen Schlauch aus Rucksäcken laufen soll.

„Durch die jeweiligen Laufspuren, durch das Kreuzen der Wege und das Vermischen der unterschiedlichen Farben werden diese Begegnungen sichtbar und man erkennt, dass gerade das Spiel vereint, Wege ebnet und Grenzen überwindet – das ist Colourful Art of Football“, erklärt der Künstler.

So viel kostet das Kunstwerk

Das Ergebnis soll danach über eine Kamera vom Videowürfel aus fotografiert werden. Anschließend kannst du dir das Kunstwerk als DIN-A1-Print inklusive Mini-Teil des Originals (10 x 10 Zentimeter) für 49,04 Euro sichern. Die Erlöse sollen zu Teilen an Charity-Projekte gehen, unter anderem an den gemeinnützigen Verein „Schalke hilft“.

“Wir glauben an die Kraft der Kunst, die Kulturen zu überbrücken, Sprachen zu überwinden und Menschen zu vereinen. Die Schaffung dieses Gemeinschaftskunstwerks ist ein Beweis für die gemeinsame Leidenschaft für den Fußball, die Menschen auf der ganzen Welt miteinander verbindet,“ erklärt Christian Nienhaus. Uefa-Sprecher Martin Kallen ergänzt: “Das wird ein einzigartiges Gemeinschaftskunstwerk werden, welches ikonische Fußballmomente der vergangenen UEFA EURO-Turniere auf der größten Leinwand der Welt in der Arena auf Schalke darstellt.”