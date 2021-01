Ein junger Mann wurde in einem Bus in Gelsenkirchen angegriffen. (Symbolbild)

Gelsenkirchen: 20-Jähriger hört im Bus Musik – er ahnt nicht, was ihm Übles blüht

Gelsenkirchen. Üble Attacke in einem Linienbus in Gelsenkirchen am Wochenende!

Ein junger Mann (20) war am Samstagnachmittag im Bus der Linie 383 in Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen unterwegs und hörte laut Musik. Das sorgte für Aggression bei zwei anderen Passagieren.

Gelsenkirchen: Üble Attacke im Linienbus

Die beiden Unbekannten forderten den 20-Jährigen auf, die Musik leiser zu drehen. Obwohl der Mann der Forderung nachgekommen sei, hätten die Angreifer auf ihn eingeschlagen.

In Thüringen eskalierte ein Streit unter Freunden. (Symbolbild) Foto: imago images / STPP

Als der Bus an der Haltestelle „Konradstraße“ hielt, stieg das Duo aus und flüchtete gemeinsam in Richtung Chattenstraße.

--------------------------------------------------

Mehr Themen aus Gelsenkirchen:

Gelsenkirchen: Heftige Schlägerei an Heiligabend! Mehrere Männer gehen aufeinander los

Gelsenkirchen: Illegales Autorennen in der City! Unfassbar, wie viel die Raser auf dem Tacho hatten

Gelsenkirchen: Mann entdeckt diesen Zettel an Wettbüro – und hat nur noch eine Frage

--------------------------------------------------

Das Opfer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei wurde alarmiert, doch die Beamten konnten die beiden Schläger nicht mehr erwischen. Deshalb suchen sie nun öffentlich nach denTatverdächtigen.

Gelsenkirchen: So werden die Tatverdächtigen beschrieben:

Der erste Unbekannte ist etwa 20 bis 25 Jahre alt. Er war zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Seine Haare sind schwarz. Er trug eine Mund-Nasen-Bedeckung und eine schwarze Winterjacke mit kleinem weißen Emblem auf der linken Brustseite. Außerdem hatte er eine Jeans und schwarze Sneaker an.

Sein Komplize war etwas größer - etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trug eine graue Wollmütze mit weißer Aufschrift, eine schwarze dünne Steppjacke, einen dunklen Kapuzenpullover mit gelber Aufschrift sowie eine dunkle Jeans und weiße Sneaker. Außerdem hatte er weiße Kopfhörer und eine Corona-Maske auf.

--------------------------------------------------

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

--------------------------------------------------

Wenn du gegen 16.22 Uhr eine verdächtige Beobachtung an der Haltestelle gemacht hast oder gar die Attacke mitten im Bus mitbekommen hast, dann melde dich bei der Polizei unter 0209/365-7512 oder 0209/365-8240. Die Ermittlungen dauern an. (js)