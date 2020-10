Gelsenkirchen: 150 Rocker versammeln sich in der Stadt – Der Grund ist traurig

Gelsenkirchen. Haufenweise Rocker in Gelsenkirchen!

Am Sonntag haben sich rund 150 Rocker in der Stadt versammelt. Der Anlass für ihr Zusammenkommen ist traurig.

Gelsenkirchen: Rocker versammeln sich in Stadt

Am Sonntagmittag versammelten sich etwa 150 Mitglieder der Gruppe „Freeway Riders“ auf dem Friedhof Rotthausen in Gelsenkirchen. Von dort aus wollten die Rocker anschließend in einem Trauerzug durch die Stadt ziehen, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet.

Dabei wollten sie an ein vor ziemlich genau zwei Jahren - im Oktober 2018 - getötetes Mitglied „Reiki“ gedenken, welches von vier Mitgliedern der Bandidos in Gelsenkirchen ermordet worden war. Der Marsch sollte somit an der Stelle enden, an dem ihr Mitglied getötet worden war.

Gelsenkirchen: Rocker ziehen über die Hilgenboomstraße. Foto: FUNKE Foto Services

Polizei Gelsenkirchen begleitet Rocker

Der Trauermarsch sollte von der Polizei begleitet werden. Laut Polizeiangaben blieb es bis zum Nachmittag friedlich. Das Hygienekonzept der Rocker war zuvor vom Gesundheitsamt der Stadt genehmigt worden.

Die vier Mitglieder der Bandidos wurden bereits zu Haftstrafen zwischen sechseinhalb und zehn Jahren verurteilt. (dpa, nk)