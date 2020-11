Gelsenkirchen: Von 12-Jähriger fehlt weiterhin jede Spur – weiteres Kind vermisst!

Gelsenkirchen: In der Suche nach dem vermissten Mädchen geht die Polizei nun Hinweisen nach.

Gelsenkirchen. Die Polizei Gelsenkirchen sucht weiter nach einem vermissten zwölfjährigen Mädchen.

Das Mädchen aus Gelsenkrichen hatte in den Nachmittagsstunden am Dienstag, 10. November, die Wohnung ihrer Eltern in Bulmke-Hüllen verlassen und ist bis heute nicht zurückgekehrt. Nach der Vermisstenmeldung von Freitag sind zahlreiche Hinweise bei der Polizei eingegangen.

Mädchen aus Gelsenkirchen vermisst - Polizei erhält Hinweise

Ermittlungen und Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos.

So wird das 12-jährige Mädchen beschrieben

etwa 1,40 Meter groß

stabile Statur

lange dunkelbraune gelockte Haare

braune Augen

sieht deutlich älter aus

trug am Dienstag eine hellbraune Jacke

Gelsenkirchen: Die Polizei sucht weiter nach der 12-Jährigen. Foto: Polizei Gelsenkirchen

Die Gelsenkirchener Polizei arbeitet mit Hochdruck an dem Fall und hat die Anzahl der Ermittler erhöht. Hierbei wird sie auch von der Polizei Recklinghausen unterstützt.

Die Vermisste könnte zusammen mit einer 17-jährigen Verwandten aus Gladbeck unterwegs sein, die ebenfalls seit letzter Woche vermisst wird. Dabei handelt es sich um Linditha Sh..

Das ist die 17-Jährige aus Gladbeck, die ebenfalls vermisst wird. Foto: Polizei NRW

Sie wird so beschrieben:

168 cm groß

schlank

braune lange Haare, im unteren Bereich leicht rötlich gefärbtes Haar

braune Augen

dunkle Hose, grau karierter Wintermantel

Hinweise auf ihren Aufenthaltsort nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365-8212 (Kriminalkommissariat 22) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen. (fb, nk)