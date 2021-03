Flüchtling aus Gelsenkirchen von Deutschland beeindruckt – doch bei diesen Gedanken wird er plötzlich ernst

Gelsenkirchen. Er hat als Flüchtling seine Heimat verlassen, um seiner Liebe zu folgen. Und die hat ihn nach Deutschland geführt.

Sadiq Mohammadi (29) ist 2015 aus dem Iran nach Deutschland geflohen. Er lebt heute mit seiner Frau in Gelsenkirchen, studiert in Würzburg Zahnmedizin. Der Afghane ist im Iran geboren, seine Eltern leben bereits seit 50 Jahren in der islamischen Republik. Doch eine echte Chance für sich und seine Träume hatte er unter dem Mullah-Regime nicht.

In Gelsenkirchen und Deutschland hat er die aber – und will sie am Schopf packen!

Flüchtling aus Gelsenkirchen beeindruckt: „Deutschland eines der besten Länder in Medizin“

Flüchtlinge und auch ihre Nachkommen werden im Iran massiv diskriminiert. Sie dürfen nicht allen Jobs nachgehen, sie dürfen nicht dort wohnen, wo sie wollen, sie dürfen nicht einmal jedes Studium beginnen. Selbst für einen wie Sadiq, der im Iran groß geworden ist und Farsi besser spricht als afghanische Dialekte. Auch die Staatsbürgerschaft bleibt ihm verwehrt.

Sadiq Mohammadi im Wohnzimmer seiner Wohnung. Im Fernsehen läuft eine Rede von Kanzlerin Merkel. Foto: Privat

----------------

„Wir schaffen das“ - es sind eigentlich nur drei Worte. Doch seit 2015 polarisierte in Deutschland kaum etwas mehr als dieser Leitsatz von Angela Merkel. Auf der einen Seite löste die Parole der Kanzlerin eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Ein anderer Teil der Gesellschaft fühlte sich überfordert. Überfordert von mehr als einer Million Flüchtlingen, die auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015/16, nach Deutschland kamen.

Zwischen Willkommenskultur und AfD-Aufstieg, zwischen Sprachbarriere und Hoffnung auf ein friedliches Leben versuchen die Geflüchteten seitdem in Deutschland Fuß zu fassen. Fünf Jahre sind nun vergangen: Zeit für ein Zwischenfazit. Wie sind die Flüchtlinge mittlerweile in Deutschland angekommen? Was sind ihre prägendsten Erfahrungen? Welche Wendepunkte haben ihr Leben bestimmt?

13 Flüchtlinge haben DerWesten, Moin.de, News38 und Thüringen24 verraten, wie ihr Leben in der neuen Heimat Deutschland heute aussieht.

+++ Grüne in NRW: Tareq Alaows floh aus Syrien und will jetzt in den Bundestag – „Wir können auch Teil der Lösung sein“ +++

+++ Hamburg: Flüchtling klagt – „Wie soll man sich da dann richtig integrieren?“ +++

+++ Flüchtling aus Erfurt bedauert: „Ich glaubte die Menschen seien hier sehr fortschrittlich“ +++

----------------

Gegenüber DER WESTEN erzählt Sadiq Mohammadi: „Ich wollte Zahnmedizin studieren, das war für mich im Iran aber verboten. Deshalb habe ich dann Industriemanagement studiert, dadurch habe ich meine spätere Ehefrau kennengelernt.“ Seine Frau, ebenfalls eine im Iran geborene Afghanin, ist mit ihrer Familie 2012 als anerkannte Asylbewerberin nach Deutschland gekommen. Mohammadi: „Seitdem wollte ich so schnell es geht zu ihr nach. Deutschland gilt als eines der besten Länder weltweit in Sachen Medizin. 2015 war es dann soweit.“

Schalke-Fan Sadiq lernt Deutsch, um an einer deutschen Universität zu studieren

Über die Türkei und Italien ist es dann in Richtung Deutschland gegangen, mit dem Zug fährt er von Ungarn nach München. Der 29-Jährige: „Ich hatte letztlich Glück gehabt und meinen Asylantrag direkt bei der Einreise gestellt. Im Anschluss kam ich in ein Flüchtlingslager nach Dortmund.“ Doch rumsitzen und auf das Ergebnis des Antrags zu warten wollte er nicht. Parallel haben er und seine Frau einen Antrag auf Familienzusammenführung gestellt. Dazu hat er täglich Deutsch gebüffelt.

+++ Flüchtling aus Bochum überrascht: „Die Deutschen wissen gar nicht, was für ein Land sie haben“ +++

Nach einem halben Jahr ist dem Asylantrag stattgegeben worden, er durfte einen Sprachkurs besuchen. Sadiq Mohammadi: „Daraufhin habe ich direkt mein Deutsch auf B1-Niveau verbessert. Dank eines Stipendiums hatte ich dann die Chance, mein Deutsch auf C1-Niveau zu bekommen, um an einer deutschen Universität studieren zu dürfen.“

Afghane nennt Gelsenkirchen „Traumstadt“

Heute studiert der begeisterte Schalke-Fan in Würzburg, will später in Gelsenkirchen, seiner „Traumstadt“, wie er sagt, eine eigene Praxis mit seiner Frau Shakiba eröffnen. „Sie absolviert aktuell eine Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten. Das würde also passen“, sagt er und lacht.

Foto: privat

Danach wird er ernst: „Viele Flüchtlinge kommen mit Träumen und Zielen nach Deutschland. Ich kenne viele Afghanen und auch Araber, die es hier zu was bringen wollen. Manchen fehlt Talent, anderen der Fleiß, andere scheitern einfach an den kulturellen Unterschieden. Ich bin Deutschland und den Menschen hier wirklich dankbar für diese Chance, auch wenn es nicht immer leicht ist.“

+++ Flüchtling aus Essen verzweifelt: „Das ist sehr schlimm für uns“ +++

Afghane will irgendwann deutscher Staatsbürger werden

Er könne nicht leugnen, dass er Afghane ist, obwohl er selbst nie in Afghanistan selbst war. „Meine Heimat ist und bleibt auch immer der Iran. Deutschland und speziell Gelsenkirchen und NRW nehmen aber einen immer größeren Platz in meinem Platz ein. Es wäre undankbar, wenn ich mich nicht mit Deutschland identifizieren würde. Letztlich ist Heimat da, wo man gut aufgenommen wird. Und das wurde ich definitiv in Deutschland.“

------------------------

Das ist das Land Afghanistan:

ein Binnenstaat in Zentralasien, das an den Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Pakistan und China grenzt

Hauptstadt Kabul

rund 35 Millionen Einwohner (Stand 2018), 653.000 Quadratkilometer groß

Unabhängigkeit von Großbritannien am 19. August 1919

Nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 in den USA wurde das radikal-islamistische Taliban-Regime, das Terroristen Unterschlupf gewährt hatte, gestürzt – seitdem herrscht ein brüchiger Frieden, der immer wieder durch Terroranschläge und Taliban-Angriffen belastet wird

------------------------

In fünf Jahren will er sein Studium abgeschlossen und seine Praxis in Gelsenkirchen eröffnet haben. Und: „Ich will meine Familie, die noch im Iran lebt, unterstützen. Und irgendwann auch deutscher Staatsbürger werden.“

Da scheint er auf einem guten Weg zu sein...