„Ferkel-Alarm“ in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen – Video lässt Besucher ausrasten

Was für eine zuckersüße Schweinerei in der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen! Dort brachte das Husumer Schwein Antje zuletzt zum ersten Mal Nachwuchs zur Welt.

Auf seiner Facebook-Seite teilte die Zoom Erlebniswelt ein Video, das Antje beim Stillen ihrer Rasselbande zeigt. „Ferkel-Alarm“, schreibt der Zoo: „Große Freude im Grimberger Hof: Rotbuntes Husumer Schwein Antje hat ihren ersten Nachwuchs bekommen!“

Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen mit schönen Neuigkeiten

Antje ist selbst ein Kind der Zoom Erlebniswelt, wurde im April 2024 in Gelsenkirchen geboren. Nun darf die junge Dame sich über ihren ersten eigenen Nachwuchs freuen. „Gemeinsam mit Eber Mr. Kringel, der im vergangenen Jahr aus einem Herdbuch-zertifizierten Bauernhof zu uns kam, sorgt sie nun für den nächsten Schritt im Erhalt dieser besonderen Rasse“, teilt der Zoo voller Freude mit.

+++ Auch interessant: Nach Tod von Eisbärin Antonia im Zoom Gelsenkirchen! Plötzlich geht die Nachricht um +++

Was die Rasse so besonders macht? „Das Rotbunte Husumer Schwein ist eine alte, stark gefährdete Nutztierrasse“, erklärt der Zoo: „Nach 1864 züchtete die dänische Bevölkerung Schleswig-Holsteins Schweine in den Landesfarben Dänemarks – Rot mit weißem Streifen – als stillen Protest gegen das Verbot, die dänische Flagge zu hissen. Daher auch der Name: Husumer Protestschwein.“

Weltweit gibt es heutzutage nur noch etwa 200 Tiere der besonderen Rasse. Umso schöner, dass in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen nun ein paar weitere Protestschweinchen hinzukamen.

Besucher flippen aus

Die Besucher rasteten in der Kommentarspalte förmlich aus. „Herzlichen Glückwunsch! Alles Gute für die Mama und den Nachwuchs“, schrieb eine Besucherin unter dem Video, das du hier sehen kannst. Eine andere meinte: „Da kann man nur gratulieren und alles Liebe für die kleine Familie wünschen.“