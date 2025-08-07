„Extrablatt“ in Gelsenkirchen schon wieder dicht – Betreiber wird deutlich

Was ist los beim Cafe „Extrablatt“ in Gelsenkirchen? Das beliebte Gastro-Konzept, das normalerweise gut gefüllte Tische und entspannte Atmosphäre verspricht, sorgt plötzlich für Verwunderung – und Spekulationen.

In Gelsenkirchen standen einige Gäste plötzlich vor verschlossenen Türen. Nun sprechen die Betreiber Klartext …

Schließt das „Extrablatt“ in Gelsenkirchen? Fans rätseln

Die Verantwortlichen schlossen die Filiale in Gelsenkirchen auf der Arminstraße in der Innenstadt bereits einmal im Jahr 2023 – ohne Vorwarnung (>>> wir berichteten). Die Betreiber sprachen damals von einer „Modernisierungspause“. So hieß es in einem Post auf Instagram: „Liebe Gäste, aufgrund von Modernisierungsarbeiten haben wir bis einschließlich 9. Juli 2023 geschlossen.“

Und auch jetzt stehen zahlreiche Fans (erneut) vor verschlossener Tür. Kein Wunder, dass die Kundschaft rätselt. So fragt eine Userin auf Facebook: „Weiß jemand mehr darüber?“ Sofort antwortet ein weiterer Nutzer: „Schätze mal, dass sie bald für immer schließen. Montags und dienstags zu und am Sonntag nur noch bis 15 Uhr auf.“

Eine weitere Person schrieb: „Montag und Dienstag wohl geschlossen.“ Doch ist das wirklich der Anfang vom Ende? DER WESTEN hat nachgefragt und eine Antwort erhalten.

„Derzeit nicht geplant“: Betreiber spricht Klartext

Auf Nachfrage erklärt das Unternehmen: Nein, eine Schließung sei derzeit nicht geplant. Hätte man diesen Schritt beabsichtigt, „wäre er bereits vollzogen worden – und nicht bloß durch geänderte Öffnungszeiten angedeutet“, heißt es aus der Zentrale gegenüber DER WESTEN.

Doch wer entscheidet eigentlich, wann geöffnet wird – und wann nicht? Laut „Extrablatt“ liegt die Entscheidung nicht allein beim Hauptsitz, sondern wird in Absprache mit dem Betriebsleiter vor Ort getroffen. Die neuen Zeiten orientieren sich demnach an der tatsächlichen Nachfrage der Gäste in Gelsenkirchen.

Die Botschaft soll damit klar sein: Die Filiale in Gelsenkirchen bleibt. Und wer seinen Latte Macchiato künftig etwas später oder früher genießen möchte, sollte einen Blick auf die aktualisierten Öffnungszeiten werfen.