Essen: Verbrannter Geruch in vielen Stadtteilen – das steckt dahinter

In einem Reifenlager in Gelsenkirchen ist ein Großbrand ausgebrochen.

Gelsenkirchen. In Essen, Gelsenkirchen und sogar noch in Bochum riecht es an vielen Stellen am Sonntagmorgen nach verbranntem Gummi.

Besonders der Norden von Essen, aber auch Holsterhausen und Rüttenscheid sind von dem penetranten Geruch betroffen.

Penetranter Gummigeruch verwirrt Anwohner in Essen und Gelsenkirchen

Der Grund für den Geruch liegt in der Nachbarstadt Gelsenkirchen.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Essen: Bombe in Rüttenscheid gefunden – deswegen steht die Stadt vor einer gewaltigen Probe

Oberhausen: Corona-Leugner machen sich an Kirche zu schaffen – DAS klebten sie ans Gebäude

Duisburg: Autofahrer geht Rettungssanitäter an – dann wird es richtig gefährlich

Bochum: E-Bike-Fahrer nimmt Akku mit in die Wohnung – seine Hunde bezahlen um ein Haar mit ihrem Leben

-------------------------------------

Dort steht seit dem frühen Sonntagmorgen in Ückendorf ein Reifenlager in Flammen.

Reifenlager in Flammen

Die Feuerwehr ist seit 4.30 Uhr im Einsatz, es komme zu einer starken Rauchentwicklung. Die Hauptlöscharbeiten seien mittlerweile beendet, nun werden noch Nachlöscharbeiten stattfinden. Diese sollen sich bis in den Nachmittag ziehen.

In einem Reifenlager in Gelsenkirchen hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Foto: Feuerwehr Gelsenkirchen

Die Feuerwehr bittet darum, Türen und Fenster geschlossen zu halten und die Straße „Am Dördelmannshof“ großräumig zu umfahren.

Menschen seien nicht verletzt worden

Nach ersten Informationen sind keine Menschen verletzt worden. Was der Auslöser für den Großbrand war, ermittelt die Polizei Gelsenkirchen.

Und der penetrante Gummigeruch verabschiedet sich auch langsam aus der sonst eisigen und klaren Luft. (fb)