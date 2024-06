Gelsenkirchen ein „Drecksloch“: Anwohner schlagen nach England-Bashing zurück – „Neidisch“

Gelsenkirchen hat zum EM-Auftakt ordentlich einstecken müssen. England-Fans, die es zum Vorrundenspiel der Three Lions gegen Serbien in die Ruhrpott-Stadt verschlagen hatten, gingen hart mit Gelsenkirchen ins Gericht. Von einem „Shithole“ („Drecksloch“) war da unter anderem die Rede (mehr dazu hier >>>).

Beim Public-Viewing zum Deutschland-Spiel gegen Ungarn schlug ein England-Fan allerdings versöhnliche Töne an. Seine Lobeshymne auf Gelsenkirchen sollte dennoch ausgerechnet in der Nachbarstadt Essen für Spott sorgen (hier geht es zum Video >>>). Auf dem gleichen Fan-Fest betonten zahlreiche Gelsenkirchener, warum sie ihre Stadt trotz aller Häme so lieben.

Gelsenkirchener zu England-Bashing: „Brauchen wir nicht drüber reden“

Dass Gelsenkirchen im Vergleich zu anderen Städten vielleicht auf den ersten Blick nicht den Schönheitswettbewerb gewinnen würde, darüber sind sich die Gelsenkirchener bewusst. „Ich glaube, wir brauchen nicht darüber reden, Gelsenkirchen nicht zur schönsten Stadt Deutschlands gewählt wird“, sagt etwa Dirk.

So sieht es auch Melanie. Wer als England-Fan beispielsweise München kenne und dann nach Gelsenkirchen reise, sei vielleicht weniger überwältigt: „Aber ich glaube, dass sie sich anders entschieden haben, wenn sie hier weiter geschaut haben.“ Was ihr an Gelsenkirchen gefällt? „Alles. Bin einfach ein Gelsenkirchener Kind und es ist einfach mega hier.“

Gelsenkirchenerin wehrt sich gegen Engländer: „Scheißegal“

Tanja geht sogar noch in die Offensive: „Ganz ehrlich: Guck dir England an, guck dir Gelsenkirchen an. Die waren einfach nur neidisch. Nix anderes“, so der Deutschland-Fan aus Gelsenkirchen-Buer, der sich im besten Ruhrpott-Deutsch festlegt: „Es ist doch der geilste Ort vonne ganzen Welt.“

Warum sie Gelsenkirchen so feiert? „Ich finde einfach, die Art und Weise, wie wir hier in Gelsenkirchen sind. Und natürlich die Veltins Arena: Gibbet nen schöneren Ort als die Veltins Arena? Ich denke nicht. Und guck dir das an. Hier im Nordsternpark. Egal wer du bist, wat du hast. Scheißegal. Wir stehen hier alle zusammen, gucken ein geiles Spiel und werden Europameister.“