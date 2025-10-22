Biathlon auf Schalke mit großer Änderung – DAS gab es in den letzten 10 Jahren nicht

Am 28. Dezember wird die VELTINS-Arena wieder zum Schauplatz für das alljährliche Biathlon-Spektakel. Doch dieses Jahr erwartet die Fans eine echte Premiere: Die Strecke der bett1.de Biathlon World Team wurde überarbeitet und um satte 1,4 Kilometer verlängert. Das neue Layout verspricht noch intensivere Duelle, packende Überholmanöver und unvergleichliche TV-Bilder.

Seit über 20 Jahren zieht der Biathlon auf Schalke zehntausende Menschen in seinen Bann. Millionen verfolgen das Event vor den Fernsehbildschirmen, die Stimmung in der Arena ist legendär. Revolutionäre Ideen, spannende Neuerungen und emotionale Momente, wie der Abschied großer Stars, machen Schalke zu einem unvergleichlichen Event-Ort für Wintersport.

Schalke begeistert mit Streckenneuheit

Doch dieses Jahr hebt die Veranstaltung die Messlatte höher: Mit einer neuen Streckenführung wird die spannende Jagd nach Sekunden ein ganz neues Erlebnis. Es ist die größte Veränderung seit zehn Jahren. Die Weltelite des Biathlons muss eine völlig veränderte Loipe meistern, die erstmals durch bislang ungenutzte Bereiche des Geländes führt. Fans und Athleten dürfen sich auf vollkommen neue Perspektiven freuen, wie der Veranstalter ankündigt.

Die Route wurde nicht nur verlängert, sondern führt erstmals durch Tunnel 1 ins Freie. Dort wartet ein anspruchsvoller Anstieg auf das „Plateau Nord“, eine echte Herausforderung für die Biathleten! Spektakulär wird es auch bei der darauffolgenden rasanten Abfahrt. Ein enger 180-Grad-Knick sorgt für zusätzliche Spannung, bis die Athleten wieder ins Stadion zurückkehren.

Höhepunkt in der VELTINS-Arena

Der emotionale Höhepunkt: die Einfahrt in die VELTINS-Arena. Die rund 40.000 Fans begrüßen die Sportler in einem Meer aus Jubel und Licht. Die neue Loipe bietet spannende Momente und packende Zweikämpfe, wie der Veranstalter berichtet. „Jetzt ist der richtige Moment gekommen, mit einem gänzlich neu gestalteten Außenbereich neue Impulse zu setzen“, so Thorsten Kramer, Leiter Arena Events beim S04.

Das neue Design zeigt: Schalke denkt Wintersport groß. Entwickelt wurde die Strecke gemeinsam mit den Experten der SnowWorld-Gruppe, die tief in der Materie des Schneesports steckt. Biathlon-Weltstars und Zuschauer dürfen sich auf frischen Wind und beeindruckende Bilder freuen. Das Event verspricht ein unvergessliches Erlebnis für Fans von Biathlon und Schalke.

Auch der Sportdirektor des Deutschen Skiverbandes freut sich über diese Innovation. „Das wird die Rennen im Stadion und vor allem um die VELTINS-Arena herum noch einmal zusätzlich aufwerten und sicherlich nicht nur bei den Zuschauern, sondern auch bei den Athletinnen und Athleten gut ankommen!“, freut sich Felix Bitterling.