Annalena Baerbock in Gelsenkirchen: Frau lässt Dampf ab – „Das wollen Sie mir doch nicht weismachen?“

Aktuell befindet sich Annalena Baerbock auf Wahlkampftour durch Deutschland. Am Donnerstag ist die Kanzlerkandidat der Grünen in der Innenstadt von Gelsenkirchen und gerät in einen hitzigen Disput mit einer Zuhörerin.

Annalena Baerbock auf Wahlkampftour. Am Donnerstag in Gelsenkirchen (Archivbild). Foto: IMAGO / Future Image

Dabei geht es darum, ob sich Deutschland als kleines Land zu viel zumutet beim Klimaschutz. Eine Frau ließ Dampf ab – Annalena Baerbock antwortete energisch auf ihren Einwurf.

Annalena Baerbock in Gelsenkirchen: Zuhörerin lässt am Mikro Dampf ab

Die Grünen-Kanzlerkandidatin tritt am Donnerstagnachmittag vor Hunderten Anhängern und neugierigen Zuhörern auf dem Heinrich-König-Platz in Gelsenkirchen auf. Als eine Zuhörerin, die offenbar kein Fan der Grünen ist, eine Frage stellen kann, geht es plötzlich hoch her. Annalena Baerbock antwortet leidenschaftlich.

Deutschand sei doch nur verantwortlich für einen kleinen Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß, meint die Zuhörerin: „Was ist mit den 98 Prozent? Deutschland macht genau zwei Prozent aus!“

Baerbock entgegnet, dass über 190 Staaten dieser Welt das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet hätten, darunter auch China. Dann spricht die Politikerin Klartext und nimmt die Argumentation ihrer Kritikerin auseinander: „Wenn wir mit der Logik vorgehen würden, dann würden jetzt alle anderen Länder, und das ist die Mehrheit der Länder, sagen, ihr Industriestaaten seid für die 1-Grad-Erderwärmung, die wir jetzt haben, verantwortlich, weil ihr die fossilen Energien seit 1890 in die Luft verfeuert habt.“

Die ganze Welt könne doch nicht nach dem Motto argumentieren: „Ihr wart in der Vergangenheit schuld und andere sagen, wir sind aber nur zwei Prozent“, so Baerbock. Es brauche eine gemeinsame globale Bekämpfung der Klimakrise.

Baerbock-Zuhörerin ist empört: „Was ist mit China?“

Dann geht Baerbock auf jüngste Wetterkatastrophen ein, wie die 180 Toten bei der Hochwasserkatastrophe in Deutschland oder die Brände in Südeuropa.

Die 40-Jährige bekommt breiten Applaus dafür, doch die Zuhörerin möchte nochmal ans Mikro: „Zwei Prozent – Sie wollen mir doch nicht wirklich weismachen, dass wir daran schuld sind, was in Ahrweiler passiert ist?! Was ist mit China?“ Dort würden 600 Kohlekraftwerke gebaut, empört sich die Dame unter Applaus einiger um sie herum stehender Menschen.

Annalena Baerbock kontert in Gelsenkirchen – ihre Anhänger applaudieren laut

Als die Frau dann noch behauptet, dass die Menschheit keine Chance mehr habe, wenn man die Herausforderung der Klimakrise mit einer Parteiendemokratie lösen will, wird Baerbock in ihrer Antwort deutlich: „Ich glaube an die Stärke von Demokratie!“ Dafür bekommt die Grüne großen Applaus.

Es sei nun an der Zeit, aus der Kohle auszusteigen, „in China genauso wie in Deutschland“, so Annalena Baerbock. Ihr Ziel sei es, dass Deutschland ein Industrieland bleibt – dafür müsse Unternehmen wie Thyssen-Krupp der Umstieg auf eine klimaneutrale Produktion gelingen.