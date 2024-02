AC/DC auf Schalke: Frau will Ticket bei Eventim kaufen – ihr reißt der Geduldsfaden! „Es hackt wohl“

Sie ist eine der erfolgreichsten Rockbands der Musikgeschichte – und sie kommt nach Gelsenkirchen! AC/DC tritt am 17. und am 21. Mai auf Schalke auf, will die Arena zum Beben bringen. Am Freitag (16. Februar) um Punkt 11 Uhr begann der Vorverkauf für die begehrten Tickets auf Eventim.

Und wie zu erwarten war, mussten sich Fans in der Hoffnung auf Konzerttickets für Gelsenkirchen gedulden. Und zwar lang, sehr lang! So lang, dass selbst eingefleischten Anhängern der ersten Stunde die Hutschnur platzte. Dabei warnte Eventim bereits im Vorfeld vor einem enormen Andrang und möglichen technischen Problemen (hier mehr dazu). Trotzdem war DAS zu viel für die Fans!

AC/DC auf Schalke: Frau reißt bei Ticket-Kauf bei Eventim der Geduldsfaden!

Zum 50-jährigen Jubiläum der Rock’n’Roll-Band kommen Angus Young und Co. in eine der größten Arenen Deutschlands. Zuletzt standen sie im Juli 2015 in Gelsenkirchen auf der Bühne, die Arena war natürlich ausverkauft. Und auch jetzt wird es rappelvoll sein. Was Fans auf die Palme bringt: die unfassbare Wartezeit beim Ticket-Kauf!

Eine Frau regt sich richtig auf, schreibt auf Facebook an Eventim gerichtet: „Ich war 50 Minuten lang in der Warteschlange. Und als ich endlich dran war, war das Konzert ausverkauft. Alles umsonst also. Es hackt wohl!“ RUMMS! Und sie war längst nicht der einzige Fan, der Probleme hatte.

„Es hackt wohl!“

Hier eine Auswahl erzürnter Fan-Kommentare:

„Schmerzgrenze vom Preis überschritten, das sehe ich nicht ein, ich raus!“

„War schon vor 11 Uhr in der Warteschleife und konnte dann irgendwann Karten in den Warenkorb legen. Und danach kam wieder eine Fehlermeldung!“

„Zu teuer, langsam macht es einfach keinen Spaß mehr…“

„Buchung für Rollstuhlfahrer wird wieder mal zur Odyssee. Warum bekommt ihr es im Jahr 2024 noch immer nicht hin, dass Menschen mit Behinderung ihre Tickets ebenfalls bequem online buchen können? So viel zum Thema Inklusion…“

Dass das Konzert für so viel Frust sorgt, liegt natürlich auch an der enormen Nachfrage.

AC/DC verkaufte weltweit über 200 Millionen Alben. „Back In Black“ aus dem Jahr 1980 gehört zu den meistverkauften Rock-Alben aller Zeiten. Gegründet wurde die Gruppe 1973 von den Brüdern Malcom und Angus Young. Ihr erstes Konzert spielten die Australier am 31. Dezember 1973 im Chequers Nightclub in Sydney. AC/DC wurde 30 Jahre später in die Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland (USA) aufgenommen. Und bald rocken sie das Ruhrgebiet…