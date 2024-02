AC/DC auf Schalke: Fans wegen Ticket-Preisen entsetzt – „Unverschämt“

Es ist DAS Highlight des Konzert-Jahres: AC/DC auf Schalke! Nach Taylor Swift und Rammstein wird die nächste Legenden-Band in Gelsenkirchen Station machen. Mit Hits wie „T.N.T“ und „Highway to Hell“ sorgt sie noch immer bei Millionen von Musikfans auf der ganzen Welt für Begeisterung.

AC/DC auf Schalke – das passt! Denn zum 50-jährigen Jubiläum der Rock’n’Roll-Band kommen Angus Young und Co. am 17. und 21. Mai in eine der größten Arenen Deutschlands. Zuletzt standen sie im Juli 2015 in Gelsenkirchen auf der Bühne, die Arena war natürlich ausverkauft. Und auch jetzt wird es rappelvoll sein. Und doch platzt eingefleischten Fans der Kragen. Der Grund: horrende Ticket-Preise!

AC/DC auf Schalke: Fans wegen Ticket-Preisen entsetzt

Am Freitag (16. Februar) begann der Vorverkauf für die Tickets bei „Eventim“. Und natürlich war die Warteschlange im Online-Verkauf rappelvoll. Selbst die, die dann doch die Chance hatten, an Karten zu kommen, winkten aber reihenweise ab. Schlicht und ergreifend deshalb, weil die Preise für einzelne Kategorien zu hoch sind.

Auf Facebook schreibt ein Fan genervt: „Ich bin ja seit frühester Jugend AC/DC-Fan. Aber Karten, die erst ab 152 Euro pro Person beginnen, finde ich schon bedenklich!“ RUMMS! Und er ist bei weitem nicht der Einzige, der sich aufregt.

AC/DC – Power Up Tour: Termine in Deutschland:

17. & 21. Mai 2024 Gelsenkirchen – Veltins-Arena

9. & 12. Juni 2024 München – Olympiastadion

16. Juni 2024 Dresden – Rinne

13. Juli 2024 Hockenheimring

17. Juli 2024 Stuttgart – Wasen

27. Juli 2024 Nürnberg – Zeppelinfeld

31. Juli 2024 Hannover – Messe

„Unverschämt für die beschissene Akustik in der Arena“

Hier eine Auswahl mehrerer Kommentare:

„Ich war auch AC/DC-Fan. Solche Preise sind inzwischen leider ’normal‘.“

„Bedenklich? Mehr als das!“

„Preislich schon unverschämt für die beschissene Akkustik in der Arena…“

Für einen anderen eingefleischten Fan gibt es neben der hohen Ticketpreise aber noch einen weiteren Aspekt, warum er nicht auf Schalke am Start ist.

Er moniert: „Mich stört neben den Ticketpreisen, dass es nur so Mega-Konzerte mit 50.000 Zuschauern aufwärts sind. Entweder stehst du schon ’nen Tag vorher in der Schlange oder du hörst sie nur, siehst sie aber nicht!“ Na, den Frust kann man verstehen…