A42: Stau im Berufsverkehr nach Unfall – hier brauchst du mächtig Geduld

Auf der A42 bei Gelsenkirchen staut es sich am Morgen auf mehreren Kilometern. (Symbolfoto)

Gelsenkirchen. Auf lange Wartezeiten müssen sich am frühen Mittwochmorgen Pendler auf der A42 einstellen. Der Verkehr staut sich aktuell auf zehn Kilometer zwischen Herne-Crange und Essen-Altenessen in Richtung Kamp-Lintfort.

A42: Lkw und Auto kollidieren im Morgenverkehr

Ein Lkw und ein Auto sind nach Angaben der Autobahnpolizei hinter der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Hessler verunfallt.

Laut WDR Staukarte hat es in einer Baustelle gekracht. Daher ist nur ein Fahrstreifen frei. Autofahrer müssen wegen stockenden Verkehrs 20 Minuten extra einplanen.

Stockender Verkehr auch auf der A40

Zusätzlich wird die A40 am Mittwochmorgen zum Nadelöhr: Wegen Vermessungsarbeiten wird die Anschlussstelle in Mülheim-Dümpten in Fahrtrichtung Duisburg gesperrt sein (>> hier mehr dazu). (mb)