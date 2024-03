„Die 80er live“ auf Schalke: Besucher toben nach Weltrekord-Event – „Übel“

Die Veltins-Arena auf Schalke hat Erfahrung als Rekordkulisse. Selbst wenn der FC Schalke 04 als Absteiger in der 2. Liga ums Überleben kämpft, strömen die leidenschaftlichen Fans in die Arena, um die Königsblauen anzufeuern – und sorgen damit in dieser Saison teiweise dafür, dass die 2. Liga im Schnitt mehr Stadionbesucher aufweist als die Bundesliga (>> hier mehr dazu).

Doch auch in der Länderspielpause, wenn in Gelsenkirchen nicht gekickt wird, bebt die Veltins-Arena – und stellt dabei sogar einen Welt-Rekord auf (>> hier mehr)! Am Samstag (23. März) feierten knapp 45.000 Besucher „Die 80er live“ auf Schalke – rund 3.000 mehr als bei der bisherigen Rekord-80er-Party in Bayern.

Stars wie Alphaville, Nik Kershaw, Paul Young, Samantha Fox, oder Holly Johnson rockten die Bühne. Also ein rundum gelungenes Mega-Event? Offenbar nicht. Denn tatsächlich fanden mehrere Besucher am Ende wieder einen Grund, um zu meckern…

„Die 80er live“ auf Schalke: Besucher meckern

Aber was war denn das Problem bei der Weltrekord-80er-Party? Etwa die kurzfristige Absage von „Culture Club“-Sänger Boy George, nur zwei Tage vor dem Event? Gut, das wird sicherlich einige Besucher verärgert haben. Aber offenbar gab es noch einen ganz anderes Problem am Samstagabend in Gelsenkirchen – nämlich das Wetter.

Bei nasskalten vier Grad schmiegten sich die Zuschauer in ihre Jacken und lauschten den Klängen von der Bühne. Am Tag nach dem Event meckern einige Besucher über das wenig frühlingshafte Wetter.

„Ich habe volle Wintermontur angehabt und getanzt, trotzdem war es kalt“, schreibt ein Nutzer, der beklagte, es habe wegen der offenen Türen im Stadion „fürchterlich gezogen.“ Auch ein anderer Besucher stimmt zu: „War mit Hoodie, Mütze und Winterjacke da. Es zog trotzdem übel.“

Doch genau diese bibbernden Konzertbesucher sollten sich jetzt womöglich NOCH wärmer anziehen – denn für ihre Kritik kassieren sie auf der offiziellen Facebook-Seite der Veltins-Arena eisigen Gegenwind.

Bibber-Alarm auf 80er-Party

„Steht nicht rum wie Salzsäulen, dann wird euch warm!“, wütet eine Besucherin. „Das ist eine Partyveranstaltung und kein Stehkonvent, verdammt nochmal!“ Sofort erhält sie Zuspruch von anderen Nutzern, die betonen, dass die niedrigen Temperaturen absehbar waren und vom Veranstalter auch kommuniziert wurden.

Viele Nutzer nehmen die Event-Verantwortlichen auch in Schutz. „Für das Wetter kann ja keiner was“, schreibt ein Besucher. Eine andere Userin stimmt zu: „Was hat das Wetter mit der Veranstaltung zu tun? Nichts. Da kann der Veranstalter nun wirklich nichts für.“

Am 22. März 2025 findet die nächste 80er-Party auf Schalke statt. „Nächstes Jahr sind wir wieder dabei“, schreibt eine Besucherin – natürlich mit dem Zusatz: „Vielleicht ist dann schöneres Wetter und nicht so kalt.“