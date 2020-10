Zombiewalk Essen und Essen Motor Show abgeblasen! Enttäuschung ist groß

An Halloween 2017 zogen wieder die Zombies durch die Essener Innenstadt. DER WESTEN war dabei.

Zombie-Walk in Essen

Essen. Noch bis heute Nachmittag rührten die Veranstalter des Zombiewalks Essen die Werbetrommel. Selbst der berühmte Kriminalbiologe Mark Benecke warb via Facebook für die Veranstaltung an Halloween (31. Oktober).

Doch jetzt fällt der 14. Zombiewalk Essen ins Wasser. Auch die Essen Motor Show wird nicht stattfinden.

Die Essener Innenstadt muss dieses Jahr an Halloween ohne Zombies auskommen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Zombiewalk Essen abgesagt: Veranstalter „sehr traurig“

Am Dienstagmorgen hatte der Verwaltungsrat der Stadt getagt mit dem Beschluss: Großveranstaltungen sind der aktuellen Zeit das falsche Zeichen. Dies sei auch der Wunsch von Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU).

Daher trat das Essener Stadtmarketing auch an Dirk Bussler heran, der seit über zehn Jahren mit viel Herzblut den Zombiewalk in Essen organisiert. Die Bitte an den Halloween-Fan: die Veranstaltung abzusagen.

„Wenn das grundsätzliche Konzept ist, Großveranstaltungen zu vermeiden, dann wollen wir uns dem nicht verschließen“, erklärt Bussler. Er gehe davon aus, dass nun alle Veranstaltungen geprüft werden.

Zombiewalk-Veranstalter Dirk Bussler hätte sich ein anderes Zeichen der Stadt Essen gewünscht. Foto: Bastian Haumann / Funke Foto Services

„Sehr traurig“ sei er darüber, dass die Traditionsveranstaltung dieses Jahr nicht stattfindet. „Wir hatten ein sehr sorgfältiges Hygienekonzept auf die Beine gestellt. Wir hätten alle Kriterien eingehalten, die im Moment gefordert werden.“

Das falsche Zeichen für andere Großveranstaltungen?

Bussler wäre wichtig gewesen, ein Zeichen zu setzen: Großveranstaltungen sind auch in Corona-Zeiten möglich, wenn denn alle Regeln eingehalten werden.

Den Kopf in den Sand steckt er allerdings nicht: „Wir konzentrieren uns auf das nächste Jahr.“ Finanzielle Ausfälle trägt der Veranstalter ebenfalls nicht, der Zombiewalk galt immer als Non-Profit-Attraktion.

Auch Essen Motor Show findet nicht statt

„Wir bedauern, dass die Essen Motor Show in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Insbesondere für unsere Aussteller ist das eine Enttäuschung, da sie viel Herzblut und Leidenschaft in die Messe stecken“, Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe Essen. Er verweist auf die dynamische Lage in Essen und hat Verständnis dafür, dass „Sicherheit und Vorsicht das Handeln der Politik bestimmen“.

Wer ein Ticket gekauft hat, bekommt den Kartenpreis erstattet.

Gleichzeitig richtet die Messe Essen den Blick nach vorne: „Wir gehen fest davon aus, dass sich unser Geschäft im Lauf des kommenden Jahres wieder normalisiert und die Essen Motor Show 2021 unter gewohnten Bedingungen stattfinden kann. Dafür beginnen wir bereits jetzt mit den Vorbereitungen.“

Die Essen Motor Show 2021 öffnet vom 27. November bis zum 5. Dezember (Preview Day: 26. November) in der Messe Essen. (mb)