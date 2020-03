Das Dach eines Einkaufszentrums in Kaarst in NRW wurde vom Sturm heruntergerissen.

Wetter in NRW: Sturmböen rasen auf uns zu – dringende Warnung

Essen. Der Sturm hat NRW weiter fest im Griff und sorgt auch am Wochenende für ungemütliches Wetter. Am Samstagnachmittag zog ein Sturm auch im Revier auf. Der Deutsche Wetterdienst warnte zudem vor schweren Gewittern.

Grund dafür ist eine Kaltfront, die von Belgien, Luxemburg und den Niederlanden aus in Richtung Osten über Deutschland hinweg zieht. Meteorologe Peter Hinteregger von „Kachelmannwetter.com“ warnte vor vorübergehend kräftigen Regengüssen, vereinzelten Wintergewittern und kurzzeitig starken bis stürmischen Windböen.

Wetter in NRW: Kaltfront sorgt für ungemütlichen Samstag

Eine simulierte Wetterkarte auf „Kachelmannwetter.com“ zeigt, dass am Samstagnachmittag zwischen 15 und 19 Uhr eine kurze, heftige Sturmfront über NRW hinweg zieht. Dabei sollen vereinzelt Windgeschwindigkeiten zwischen 70 und 100 Stundenkilometern erreicht werden.

Aufgepasst! Heute Nachmittag/Abend - markanter #Kaltfront-Durchgang von West nach Ost - samt #Sturm-Böen. Wir haben die wichtigsten Informationen und Fakten bei uns im #Wetter-Kanal zusammengefasst: https://t.co/ztpZ8bqPAl /PH pic.twitter.com/zXDGAnf7Bv — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) February 29, 2020

Wetterdienst warnt vor Sturmböen in diesen Städten

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Windböen der Stufe 2 von 4, also bis zu maximal 28 Kilometern pro Stunde. Die amtliche Warnung galt zunächst für Samstag von 15 Uhr bis 18 Uhr, doch se wurde bis Sonntagmorgen um 9 Uhr verlängert. Das betrifft die folgenden Städte im Ruhrgebiet:

Herne

Oberhausen

Essen

Mülheim

Bottrop

Gelsenkirchen

Dortmund

Bochum

Duisburg

Ebenfalls in diesen Städten warnt der Wetterdienst bis mindestens 16 Uhr vor schweren Gewittern der Stufe 3 von 4. Pass auf: Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr. Auch schwere Schäden an Gebäuden können möglich sein. Äste und Dachziegel können herunterstürzen.

Wetter in NRW: Eine Kaltfront aus dem Westen sorgt für einen windigen bis stürmischen Samstagnachmittag. Foto: Bernd Thissen/dpa

Auch mit Überschwemmungen und Überflutungen von Kellern musst du rechnen. Deshalb sagen die Experten: „Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!“

Und auch am Sonntag wird es nicht wirklich gemütlicher. So besteht den ganzen Tag über die Gefahr von Windböen. Zudem wird der Tag sehr wechselhaft. Zwischen Sturm und Regen bis hin zu sonnigen Abschnitten ist alles dabei.

Umgestürzte Bäume behindern den Zugverkehr

Die Deutsche Bahn meldete am Nachmittag schon erste Sturmschäden. Auf der Linie RE4 liegt zwischen Neuss und Düsseldorf derzeit ein umgestürzter Baum auf dem Gleis. Die Züge müssen umgeleitet werden. Dabei kann es auch zu Umleitungen bei der S11 kommen, sagt die Bahn.

Sie sind mittlerweile beseitigt. Dafür macht ein Baum im Gleis der S19 in Köln noch Probleme.

Zahlreiche Einsätze für die Feuerwehr

In Kaarst ist sogar das Dach eines Einkaufszentrums heruntergestürzt. Die Feuerwehr ist am Shoppingcenter „Rathaus Arkaden“ im Einsatz.

Auch im Ruhrgebiet vermelden die Feuerwehren Einsätze wegen Sturmschäden. Die Feuerwehr in Essen war beispielsweise 27 Mal im Einsatz, um umgestürzte Bäume, lose Äste oder Dachziegel zu beseitigen. „Im Innenstadtbereich kamen die Höhenretter zum Einsatz, die an einem Bankgebäude eine lose Außenjalousie im neunten Obergeschoss sicherten“, so der Essener Feuerwehrsprecher Mike Filzen.

Gegen 22 Uhr soll die Unwetter-Front Berlin erreichen. (at, js)