Das Wetter in NRW an Heiligabend wird mies.

Wetter in NRW: Sturmwarnung! An Heiligabend wird es heftig

Essen. Von wegen weiße Weihnachten: An Heiligabend wird das Wetter in NRW sehr ungemütlich und überhaupt nicht besinnlich. Denn der Deutsche Wetterdienst sagt heftige Windböen voraus. Und dazu wird es auch noch kalt und nass.

Weihnachten in NRW ist oft geprägt von Regen und Kälte, Schnee fällt eher selten. Und so macht das Wetter in NRW auch dieses Jahr keine Ausnahme.

Wetter in NRW wird an Heiligabend richtig mies

Bei Temperaturen bis zu neun Grad soll es laut dem Deutschen Wetterdienst den gesamten Heiligabend regnen.

Doch damit nicht genug. Es kommt nämlich noch schlimmer. Haltet die Weihnachtsbäume fest.

Wenn dann alle Familien besinnlich um den Christbaum sitzen, ziehen draußen ganz schön heftige Windböen auf. Mit bis zu 70 Stundenkilometer können diese sogar teilweise extrem stürmisch werden.

In diesen Städten in NRW ruft der Deutscher Wetterdienst eine Warnung aus:

Herne

Bottrop

Essen

Gelsenkirchen

Dortmund

Bochum

Mülheim an der Ruhr

Duisburg

Oberhausen

Auch orkanartige Böen mit Windstärke 11 schließt der Wetterdienst nicht aus.

In der Nacht zu Mittwoch schwächt der Wind dann allmählich wieder ab.

Gewitter können auch noch Heiligabend versauen

Zusätzlich zum Sturm kann es auch vereinzelt Gewitter geben. (fb)