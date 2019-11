Wetter: Achtung, Autofahrer! Warnung vor DIESER Gefahr

Wetter in NRW: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor DIESER Gefahr. (Symbolbild)

Autofahrer, aufgepasst! Wenn du zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag mit dem Auto unterwegs bist, musst du besonders vorsichtig sein. Denn das Wetter hält einige Gefahren bereit.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt von Dienstag ab 20 Uhr bis Mittwoch 10 Uhr vor Glatteis.

Wetter: Glatteis in diesen Städten

Diese Warnung gilt für folgende Städte im Ruhrgebiet:

Essen

Oberhausen

Duisburg

Bochum

Mülheim

Dortmund

Gelsenkirchen

Herne

Bottrop

Doch bereits am Donnerstag soll es wieder bergauf gehen. Der DWD hat für NRW bis zum Emsland „größere Sonnenchancen“ bei Temperaturen zwischen zwei und zehn Grad vorhergesagt. Besseres Wetter ist also in Sicht.

Wetter: Warnung vor Glätte

So wird das Wetter im Ruhrgebiet in den nächsten Tagen:

Mittwoch: Am Mittwoch wird es sonnig. Der Regen verabschiedet sich endgültig. Dennoch bleibt es bis zum Vormittag glatt. Höchsttemperaturen: 5 Grad.

Donnerstag: Am Donnerstag wird es wieder bewölkt, es bleibt aber trocken. Vereinzelt lässt sich auch die Sonne blicken. Höchsttemperaturen: 7 Grad.

Freitag: Kurz vor dem Wochenende meldet sich der Regen zurück. Die Niederschlagsmenge bleibt aber gering. Höchsttemperaturen: 8 Grad.

Während die Menschen in Nordrhein-Westfalen nur wegen Glätte Acht geben müssen, haben die Menschen in Österreich mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. In Osttirol stürzten aufgrund anhaltender Regenfälle bereits Geröll- und Schlammlawinen auf Häuser hinab. (cs)