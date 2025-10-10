Weihnachtsmarkt Essen: Highlight soll „zehntausend Besucher“ anlocken – erste Details bekannt

„Oh du fröhliche“, „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ oder „We Wish You a Merry Christmas“ – klar ist: Die Weihnachtszeit ist voller gutem Essen und vor allem allerlei Ohrwürmern. Und auch der Weihnachtsmarkt in Essen lockt immer wieder Besucher an – nicht nur wegen der unterschiedlichen Essensstände, sondern eben auch wegen der Musik.

Und nun verraten die Veranstalter gegenüber DER WESTEN: Dieses Highlight soll die Menge zum Beben bringen.

Weihnachtsmarkt in Essen: Musik soll Menge zum Tanzen bringen

Für die Organisatoren des „Internationalen Weihnachtsmarkts“ steht fest: Sie wollen den Markt nicht „beschallen“– auch wenn die Gema in diesem Jahr deutlich billiger ist. Die Besucher müssen jedoch nicht ganz auf weihnachtliche Musik verzichten, denn die Standbetreiber dürfen Musik abspielen. Und: Auf die Weihnachtsmarkt-Fans wartet ein ganz besonderes Highlight.

Denn vom 13. bis 17. Dezember soll in diesem Jahr das „WDR 2 Weihnachtswunder“ für Wirbel sorgen. Genau das wird „live vor Ort übertragen und kleinere Konzerte veranstalten“, wie die Mitarbeiter gegenüber der WESTEN verraten haben. All das wird auf dem Burgplatz stattfinden. Und: Die WDR-2-Moderatoren Sabine Heinrich, Steffi Neu, Thomas Bug und Jane Male Andresen werden außerdem über 100 Stunden „nonstop live aus dem eigens dort aufgebauten gläsernen Studio senden“.

Musik-Wünsche für den guten Zweck

Das Ziel dabei ist, nicht nur die Menge zum Tanzen zu bringen, sondern auch möglichst viele Spenden zu sammeln. Man will nämlich in Essen Gelder gegen den Hunger in der Welt sammeln. Dabei können die Besucher eine Spende gegen einen Musikwunsch abgeben.

Und damit nicht genug: Es sollen auch zahlreiche Prominente kommen, die für noch mehr Stimmung sorgen sollen. Kein Wunder, dass sie sich sicher sind, dass all das „nochmal zusätzlich zehntausende Besucher nach Essen ziehen wird“.

Ein Geheimnis bleibt jedoch noch ungelüftet: Es ist nämlich noch nicht bekannt, wann die einzelnen Prominenten kommen werden – und um wen es sich handelt. Daher müssen sich die Besucher des Weihnachtsmarkts in Essen wohl noch ein bisschen in Geduld üben.