Riesen-Wirbel um Erbsensuppen-Preis auf Weihnachtsmarkt in Essen: „Absolut der Hammer“

Am Sonntag (2. November) hat in Essen-Steele einer der ersten Weihnachtsmärkte Deutschlands eröffnet. Die Voraussetzungen hätten bei sonnigem Wetter und verkaufsoffenen Sonntag kaum besser sein können. Und so fiel das Fazit der Besucher auch überwiegend eindeutig aus (mehr dazu hier >>>).

Doch manch ein Besucher rieb sich beim Blick auf die Preise auf dem Weihnachtsmarkt in Essen-Steele die Augen. Vor allem ein Stand bekam im Netz sein Fett weg.

Ärger über Preise auf Weihnachtsmarkt in Essen

„Petra’s Feldküche“ war auf dem Weihnachtsmarkt in Essen-Steele eine Institution. Doch nach einer Erhöhung der Standgebühren zog sich die Betreiberin der Eintopf-Küche zurück (mehr dazu hier >>>). In diesem Jahr verkündete der Veranstalter das Comeback der Feldküche – mit einem neuen Betreiber:

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch bei den aufgerufenen Preisen schlackern so manchem Besucher die Ohren: „Die Preise an den Imbiss-Buden jedenfalls haben es in sich.. Kleiner Becher Linsensuppe mit genau vier Scheiben Bockwurst 8,50 Euro ist absolut der Hammer“, staunt eine Essenerin unter dem Eröffnungsbeitrag des Weihnachtsmarkts bei Facebook.

Hitzige Diskussion um heiße Suppe auf dem Weihnachtsmarkt in Essen-Steele. Foto: FUNKE Foto Service / Uwe Ernst

„Sollen von mir aus pleitegehen“

Es ist eine Summe, die auch anderen im Halse steckenbleibt: „Sollen von mir aus pleitegehen“, meckert der nächste. Andere hingegen verweisen auf die Gründe für die aufgerufenen Preise. „Das teuerste sind die Personalkosten, und dadurch, dass der Mindestlohn gestiegen ist, muss es auf den Kunden umgelegt werden“, merkt eine Essenerin an.

Mehr Themen:

Eine andere erinnert an die erhöhten Standgebühren auf dem Weihnachtsmarkt und wird deutlich: „Ganz ehrlich: Dieses Gemecker geht einem doch echt auf den Sack, das ist wie mit dem Einzelhandel und dem Gastronomieangebot. Und dann meckern sie, wenn immer mehr Läden dicht machen.“

Und dann ist da auch noch die Fraktion, die sich darüber aufregt, dass der Weihnachtsmarkt in Essen-Steele so früh beginnt. Die Besucherzahlen am Wochenende zeigen, dass das Angebot angenommen wird. Einer resümiert ironisch: „Brechend voll, sind bestimmt alle nur da, um über die Preise zu jammern.“